إعلام إسرائيلي: السيطرة على غزة قد تستغرق قرابة عام وتؤدي إلى مقتل نحو 100 جندي
إعلام إسرائيلي: السيطرة على غزة قد تستغرق قرابة عام وتؤدي إلى مقتل نحو 100 جندي
وبينت تقديرات الجيش الإسرئيلي بأن احتلال مدينة غزة قد يستغرق عاما، كما تشير إلى احتمال مقتل 100 جندي في المعركة، فيما حذر الجيش من أن هذه الخطوة ستعرّض حياة الأسرى للخطر ولن تحقق حسما نهائيا ضد "حماس"، ما يتطلب احتلالا كاملا للقطاع وفرض حكم عسكري.ونقلت القناة عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قوله لوزراء الكابينيت في حكومة نتنياهو، خلال الجلسة: "الآن هو الوقت المناسب للذهاب نحو صفقة جزئية، لا يجوز أن نفقد الزخم، كما أن جميع قادة الأجهزة الأمنية، ومن بينهم رئيس الأركان، إيال زامير، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، أيّدوا هذا التوجه داخل الاجتماع"، مضيفا: "فكروا جيدا بالقرارات، هناك صفقة مطروحة على الطاولة".وبينت القناة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رفض هذا المسار بشكل قاطع، مشددا على أنه "لا توجد صفقة جزئية على الطاولة، لدي دعم من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بهذا الشأن".وفي السياق ذاته، نقلت قناة "آي.24 نيوز" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة نتنياهو قال لرؤساء الأجهزة الأمنية: "أسمع مواقفكم، لكن في النهاية أنا من يقرر وعليكم أن تلتزموا بالقرار". ورد زامير بالقول: "ما سيقرره الكابينيت سينفذه الجيش بكفاءة عالية".وبينت القناة أن وزراء الكابينيت خرجوا بانطباع أن رئيس الحكومة لن يذهب في هذه المرحلة نحو صفقة جزئية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.وتقوم الخطة على تهجير نحو مليون فلسطيني من المدينة إلى جنوب القطاع، قبل تطويقها والبدء بعمليات توغل داخل التجمعات السكنية. وفي 11 آب/أغسطس، شرع الجيش فعليا في تنفيذ المرحلة الأولى عبر هجوم واسع على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، شمل تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى عمليات تهجير قسري.ويأتي ذلك في وقت أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، الاثنين الماضي، موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل تبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، في حين لم تقدم إسرائيل ردها رسميا على المقترح حتى الآن.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
إعلام إسرائيلي: السيطرة على غزة قد تستغرق قرابة عام وتؤدي إلى مقتل نحو 100 جندي

20:48 GMT 01.09.2025
قوات إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن احتلال مدينة غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2" قد يؤدي إلى مقتل 100 جندي في المعركة وقد تستغرق العملية عاما للتنفيذ.
وبينت تقديرات الجيش الإسرئيلي بأن احتلال مدينة غزة قد يستغرق عاما، كما تشير إلى احتمال مقتل 100 جندي في المعركة، فيما حذر الجيش من أن هذه الخطوة ستعرّض حياة الأسرى للخطر ولن تحقق حسما نهائيا ضد "حماس"، ما يتطلب احتلالا كاملا للقطاع وفرض حكم عسكري.

وعبر رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، خلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، التي عقدت أمس الأحد، عن "دعمه لصفقة جزئية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة"، وفقا لما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية .

فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
ملك الأردن في اتصال مع ماكرون: نرفض خطط إسرائيل لترسيخ احتلال غزة
20:23 GMT
ونقلت القناة عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قوله لوزراء الكابينيت في حكومة نتنياهو، خلال الجلسة: "الآن هو الوقت المناسب للذهاب نحو صفقة جزئية، لا يجوز أن نفقد الزخم، كما أن جميع قادة الأجهزة الأمنية، ومن بينهم رئيس الأركان، إيال زامير، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، أيّدوا هذا التوجه داخل الاجتماع"، مضيفا: "فكروا جيدا بالقرارات، هناك صفقة مطروحة على الطاولة".
وبينت القناة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رفض هذا المسار بشكل قاطع، مشددا على أنه "لا توجد صفقة جزئية على الطاولة، لدي دعم من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بهذا الشأن".

ووجه زامير انتقادات مباشرة للوزراء قائلا: "أنتم كابينيت 7 أكتوبر. الآن تذكرتم أنكم تريدون حسم حماس؟ أين كنتم في السابع والثامن والتاسع من أكتوبر 2023؟"، مضيفا: "عندما توليت منصبي لم تكن غزة قد حُسمت، اليوم 70% من غزة حسمت".

منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مصر تندد بعدم تجاوب إسرائيل مع صفقة وقف إطلاق النار في غزة
19:11 GMT
وفي السياق ذاته، نقلت قناة "آي.24 نيوز" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة نتنياهو قال لرؤساء الأجهزة الأمنية: "أسمع مواقفكم، لكن في النهاية أنا من يقرر وعليكم أن تلتزموا بالقرار". ورد زامير بالقول: "ما سيقرره الكابينيت سينفذه الجيش بكفاءة عالية".
وبينت القناة أن وزراء الكابينيت خرجوا بانطباع أن رئيس الحكومة لن يذهب في هذه المرحلة نحو صفقة جزئية.

ومن المقرر عقد نقاش موسع في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمتابعة الخطة العسكرية لاحتلال مدينة غزة وتصعيد الحرب على القطاع.

وقفة تضامنية في ساحة الشهداء: الصحافيون في بيروت يرفعون الصوت نصرة لزملائهم في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
وقفة تضامنية في ساحة "الشهداء".. الصحافيون في بيروت يرفعون الصوت نصرة لزملائهم في غزة... صور
18:52 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.

وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 آب/أغسطس الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.

فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
ملك الأردن في اتصال مع ماكرون: نرفض خطط إسرائيل لترسيخ احتلال غزة
20:23 GMT
وتقوم الخطة على تهجير نحو مليون فلسطيني من المدينة إلى جنوب القطاع، قبل تطويقها والبدء بعمليات توغل داخل التجمعات السكنية. وفي 11 آب/أغسطس، شرع الجيش فعليا في تنفيذ المرحلة الأولى عبر هجوم واسع على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، شمل تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى عمليات تهجير قسري.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، الاثنين الماضي، موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل تبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، في حين لم تقدم إسرائيل ردها رسميا على المقترح حتى الآن.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
