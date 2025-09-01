https://sarabic.ae/20250901/إعلام-إسرائيلي-السيطرة-على-غزة-قد-تستغرق-قرابة-عام-وتؤدي-إلى-مقتل-نحو-100-جندي-1104396461.html
إعلام إسرائيلي: السيطرة على غزة قد تستغرق قرابة عام وتؤدي إلى مقتل نحو 100 جندي
2025-09-01
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن احتلال مدينة غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2" قد يؤدي إلى مقتل 100 جندي في المعركة وقد... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
وبينت تقديرات الجيش الإسرئيلي بأن احتلال مدينة غزة قد يستغرق عاما، كما تشير إلى احتمال مقتل 100 جندي في المعركة، فيما حذر الجيش من أن هذه الخطوة ستعرّض حياة الأسرى للخطر ولن تحقق حسما نهائيا ضد "حماس"، ما يتطلب احتلالا كاملا للقطاع وفرض حكم عسكري.ونقلت القناة عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قوله لوزراء الكابينيت في حكومة نتنياهو، خلال الجلسة: "الآن هو الوقت المناسب للذهاب نحو صفقة جزئية، لا يجوز أن نفقد الزخم، كما أن جميع قادة الأجهزة الأمنية، ومن بينهم رئيس الأركان، إيال زامير، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، أيّدوا هذا التوجه داخل الاجتماع"، مضيفا: "فكروا جيدا بالقرارات، هناك صفقة مطروحة على الطاولة".وبينت القناة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رفض هذا المسار بشكل قاطع، مشددا على أنه "لا توجد صفقة جزئية على الطاولة، لدي دعم من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بهذا الشأن".وفي السياق ذاته، نقلت قناة "آي.24 نيوز" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة نتنياهو قال لرؤساء الأجهزة الأمنية: "أسمع مواقفكم، لكن في النهاية أنا من يقرر وعليكم أن تلتزموا بالقرار". ورد زامير بالقول: "ما سيقرره الكابينيت سينفذه الجيش بكفاءة عالية".وبينت القناة أن وزراء الكابينيت خرجوا بانطباع أن رئيس الحكومة لن يذهب في هذه المرحلة نحو صفقة جزئية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.وتقوم الخطة على تهجير نحو مليون فلسطيني من المدينة إلى جنوب القطاع، قبل تطويقها والبدء بعمليات توغل داخل التجمعات السكنية. وفي 11 آب/أغسطس، شرع الجيش فعليا في تنفيذ المرحلة الأولى عبر هجوم واسع على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، شمل تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى عمليات تهجير قسري.ويأتي ذلك في وقت أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، الاثنين الماضي، موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل تبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، في حين لم تقدم إسرائيل ردها رسميا على المقترح حتى الآن.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
وبينت تقديرات الجيش الإسرئيلي بأن احتلال مدينة غزة
قد يستغرق عاما، كما تشير إلى احتمال مقتل 100 جندي في المعركة، فيما حذر الجيش من أن هذه الخطوة ستعرّض حياة الأسرى للخطر ولن تحقق حسما نهائيا ضد "حماس"، ما يتطلب احتلالا كاملا للقطاع وفرض حكم عسكري.
وعبر رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، خلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، التي عقدت أمس الأحد، عن "دعمه لصفقة جزئية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة"، وفقا لما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية .
ونقلت القناة عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قوله لوزراء الكابينيت في حكومة نتنياهو، خلال الجلسة: "الآن هو الوقت المناسب للذهاب نحو صفقة جزئية، لا يجوز أن نفقد الزخم، كما أن جميع قادة الأجهزة الأمنية، ومن بينهم رئيس الأركان، إيال زامير، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، أيّدوا هذا التوجه داخل الاجتماع"، مضيفا: "فكروا جيدا بالقرارات، هناك صفقة مطروحة على الطاولة".
وبينت القناة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رفض هذا المسار بشكل قاطع، مشددا على أنه "لا توجد صفقة جزئية على الطاولة، لدي دعم من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بهذا الشأن".
ووجه زامير انتقادات مباشرة للوزراء قائلا: "أنتم كابينيت 7 أكتوبر. الآن تذكرتم أنكم تريدون حسم حماس؟ أين كنتم في السابع والثامن والتاسع من أكتوبر 2023؟"، مضيفا: "عندما توليت منصبي لم تكن غزة قد حُسمت، اليوم 70% من غزة حسمت".
وفي السياق ذاته، نقلت قناة "آي.24 نيوز" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة نتنياهو قال لرؤساء الأجهزة الأمنية: "أسمع مواقفكم، لكن في النهاية أنا من يقرر وعليكم أن تلتزموا بالقرار". ورد زامير بالقول: "ما سيقرره الكابينيت سينفذه الجيش بكفاءة عالية".
وبينت القناة أن وزراء الكابينيت خرجوا بانطباع
أن رئيس الحكومة لن يذهب في هذه المرحلة نحو صفقة جزئية.
ومن المقرر عقد نقاش موسع في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمتابعة الخطة العسكرية لاحتلال مدينة غزة وتصعيد الحرب على القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع
"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.
وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 آب/أغسطس الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.
وتقوم الخطة على تهجير نحو مليون فلسطيني من المدينة إلى جنوب القطاع، قبل تطويقها والبدء بعمليات توغل داخل التجمعات السكنية. وفي 11 آب/أغسطس، شرع الجيش فعليا في تنفيذ المرحلة الأولى عبر هجوم واسع على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، شمل تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى عمليات تهجير قسري.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، الاثنين الماضي، موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل تبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب
، في حين لم تقدم إسرائيل ردها رسميا على المقترح حتى الآن.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.