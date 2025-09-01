https://sarabic.ae/20250901/إعلام-إسرائيلي-السيطرة-على-غزة-قد-تستغرق-قرابة-عام-وتؤدي-إلى-مقتل-نحو-100-جندي-1104396461.html

إعلام إسرائيلي: السيطرة على غزة قد تستغرق قرابة عام وتؤدي إلى مقتل نحو 100 جندي

إعلام إسرائيلي: السيطرة على غزة قد تستغرق قرابة عام وتؤدي إلى مقتل نحو 100 جندي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن احتلال مدينة غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2" قد يؤدي إلى مقتل 100 جندي في المعركة وقد... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-01T20:48+0000

2025-09-01T20:48+0000

2025-09-01T20:48+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103564468_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_c368b13e498cc43c3873bed444801fb6.jpg

وبينت تقديرات الجيش الإسرئيلي بأن احتلال مدينة غزة قد يستغرق عاما، كما تشير إلى احتمال مقتل 100 جندي في المعركة، فيما حذر الجيش من أن هذه الخطوة ستعرّض حياة الأسرى للخطر ولن تحقق حسما نهائيا ضد "حماس"، ما يتطلب احتلالا كاملا للقطاع وفرض حكم عسكري.ونقلت القناة عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قوله لوزراء الكابينيت في حكومة نتنياهو، خلال الجلسة: "الآن هو الوقت المناسب للذهاب نحو صفقة جزئية، لا يجوز أن نفقد الزخم، كما أن جميع قادة الأجهزة الأمنية، ومن بينهم رئيس الأركان، إيال زامير، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، أيّدوا هذا التوجه داخل الاجتماع"، مضيفا: "فكروا جيدا بالقرارات، هناك صفقة مطروحة على الطاولة".وبينت القناة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رفض هذا المسار بشكل قاطع، مشددا على أنه "لا توجد صفقة جزئية على الطاولة، لدي دعم من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بهذا الشأن".وفي السياق ذاته، نقلت قناة "آي.24 نيوز" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة نتنياهو قال لرؤساء الأجهزة الأمنية: "أسمع مواقفكم، لكن في النهاية أنا من يقرر وعليكم أن تلتزموا بالقرار". ورد زامير بالقول: "ما سيقرره الكابينيت سينفذه الجيش بكفاءة عالية".وبينت القناة أن وزراء الكابينيت خرجوا بانطباع أن رئيس الحكومة لن يذهب في هذه المرحلة نحو صفقة جزئية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.وتقوم الخطة على تهجير نحو مليون فلسطيني من المدينة إلى جنوب القطاع، قبل تطويقها والبدء بعمليات توغل داخل التجمعات السكنية. وفي 11 آب/أغسطس، شرع الجيش فعليا في تنفيذ المرحلة الأولى عبر هجوم واسع على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، شمل تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى عمليات تهجير قسري.ويأتي ذلك في وقت أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، الاثنين الماضي، موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل تبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، في حين لم تقدم إسرائيل ردها رسميا على المقترح حتى الآن.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

https://sarabic.ae/20250901/ملك-الأردن-في-اتصال-مع-ماكرون-نرفض-خطط-إسرائيل-لترسيخ-احتلال-غزة-1104396079.html

https://sarabic.ae/20250901/مصر-تندد-بعدم-تجاوب-إسرائيل-مع-صفقة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1104393399.html

https://sarabic.ae/20250901/وقفة-تضامنية-في-ساحة-الشهداء-الصحافيون-في-بيروت-يرفعون-الصوت-نصرة-لزملائهم-في-غزة-صور--1104393032.html

https://sarabic.ae/20250901/ملك-الأردن-في-اتصال-مع-ماكرون-نرفض-خطط-إسرائيل-لترسيخ-احتلال-غزة-1104396079.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل