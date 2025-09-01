عربي
‌وزير خارجية بريطانيا: ما يحدث في غزة مجاعة من صنع الإنسان
‌وزير خارجية بريطانيا: ما يحدث في غزة مجاعة من صنع الإنسان
أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الاثنين، أن "مئات الأطفال لقوا حتفهم في قطاع غزة بسبب المجاعة منذ بداية يوليو/ تموز الماضي". 01.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال لامي، في تصريحات له، إن "ما يحدث في غزة ليس كارثة طبيعية لكن مجاعة من صنع الإنسان"، مشددا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع والسماح بعمل المنظمات الدولية.وأضاف: "نواصل العمل مع شركائنا الإقليميين لتمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة"، متابعا: "نتعاون مع المنظمات الدولية لنقل جرحى ومصابين من غزة لتلقي العلاج في المملكة المتحدة".وطالب وزير الخارجية البريطاني، الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على إخراج الجرحى والمصابين من غزة لتلقي العلاج في الخارج، مشدد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
‌وزير خارجية بريطانيا: ما يحدث في غزة مجاعة من صنع الإنسان

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الاثنين، أن "مئات الأطفال لقوا حتفهم في قطاع غزة بسبب المجاعة منذ بداية يوليو/ تموز الماضي".
وقال لامي، في تصريحات له، إن "ما يحدث في غزة ليس كارثة طبيعية لكن مجاعة من صنع الإنسان"، مشددا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع والسماح بعمل المنظمات الدولية.
وأضاف: "نواصل العمل مع شركائنا الإقليميين لتمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة"، متابعا: "نتعاون مع المنظمات الدولية لنقل جرحى ومصابين من غزة لتلقي العلاج في المملكة المتحدة".
وطالب وزير الخارجية البريطاني، الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على إخراج الجرحى والمصابين من غزة لتلقي العلاج في الخارج، مشدد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
