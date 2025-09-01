https://sarabic.ae/20250901/وزير-خارجية-بريطانيا-ما-يحدث-في-غزة-مجاعة-من-صنع-الإنسان-1104388792.html

‌وزير خارجية بريطانيا: ما يحدث في غزة مجاعة من صنع الإنسان

‌وزير خارجية بريطانيا: ما يحدث في غزة مجاعة من صنع الإنسان

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الاثنين، أن "مئات الأطفال لقوا حتفهم في قطاع غزة بسبب المجاعة منذ بداية يوليو/ تموز الماضي". 01.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-01T17:51+0000

2025-09-01T17:51+0000

2025-09-01T17:51+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بريطانيا

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095270669_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1e50f5d3cc53e2a86856677da1d677b8.jpg

وقال لامي، في تصريحات له، إن "ما يحدث في غزة ليس كارثة طبيعية لكن مجاعة من صنع الإنسان"، مشددا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع والسماح بعمل المنظمات الدولية.وأضاف: "نواصل العمل مع شركائنا الإقليميين لتمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة"، متابعا: "نتعاون مع المنظمات الدولية لنقل جرحى ومصابين من غزة لتلقي العلاج في المملكة المتحدة".وطالب وزير الخارجية البريطاني، الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على إخراج الجرحى والمصابين من غزة لتلقي العلاج في الخارج، مشدد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250901/مجلس-التعاون-الخليجي-يطالب-بوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1104387835.html

https://sarabic.ae/20250901/مصر-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-أصبحت-حربا-للتجويع-1104377836.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي