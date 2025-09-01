مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/مجلس-التعاون-الخليجي-يطالب-بوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1104387835.html
مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعه في الكويت، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تمكين الفلسطينيين من الحصول على... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T16:59+0000
2025-09-01T16:59+0000
الكويت
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103885536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c465772f644ab38716342cc7c044b8c.jpg
جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء. واستعرض الاجتماع آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على الأوضاع في غزة. كما أدان المجلس بشدة ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع، مشيرا إلى أن سياسة الحصار المتعمدة تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية وأدت إلى مجاعة في غزة. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20250901/مصر-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-أصبحت-حربا-للتجويع-1104377836.html
https://sarabic.ae/20250901/سلوفينيا-تدين-الصمت-الأوروبي-تجاه-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1104376989.html
الكويت
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103885536_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f71cead404f9e0514a2449880c897dd2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكويت, غزة, أخبار إسرائيل اليوم
الكويت, غزة, أخبار إسرائيل اليوم

مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

16:59 GMT 01.09.2025
© AP Photoأوضاع المدنيين في قطاع غزة
أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعه في الكويت، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تمكين الفلسطينيين من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون معوقات.
جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مصر: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أصبحت حربا للتجويع
13:35 GMT
واستعرض الاجتماع آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على الأوضاع في غزة.
وأكد البيان على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية المدنيين، إلى جانب تسريع إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر.
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
سلوفينيا تدين الصمت الأوروبي تجاه الأزمة الإنسانية في غزة
13:11 GMT
كما أدان المجلس بشدة ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع، مشيرا إلى أن سياسة الحصار المتعمدة تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية وأدت إلى مجاعة في غزة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала