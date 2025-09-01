https://sarabic.ae/20250901/مجلس-التعاون-الخليجي-يطالب-بوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1104387835.html
مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعه في الكويت، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تمكين الفلسطينيين من الحصول على... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T16:59+0000
2025-09-01T16:59+0000
2025-09-01T16:59+0000
الكويت
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103885536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c465772f644ab38716342cc7c044b8c.jpg
جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء. واستعرض الاجتماع آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على الأوضاع في غزة. كما أدان المجلس بشدة ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع، مشيرا إلى أن سياسة الحصار المتعمدة تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية وأدت إلى مجاعة في غزة. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20250901/مصر-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-أصبحت-حربا-للتجويع-1104377836.html
https://sarabic.ae/20250901/سلوفينيا-تدين-الصمت-الأوروبي-تجاه-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1104376989.html
الكويت
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103885536_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f71cead404f9e0514a2449880c897dd2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكويت, غزة, أخبار إسرائيل اليوم
الكويت, غزة, أخبار إسرائيل اليوم
مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعه في الكويت، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تمكين الفلسطينيين من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون معوقات.
جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء.
واستعرض الاجتماع آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على الأوضاع في غزة
.
وأكد البيان على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية المدنيين، إلى جانب تسريع إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر.
كما أدان المجلس بشدة ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي
ضد سكان القطاع، مشيرا إلى أن سياسة الحصار المتعمدة تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية وأدت إلى مجاعة في غزة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.