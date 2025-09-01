وقفة تضامنية في ساحة "الشهداء".. الصحافيون في بيروت يرفعون الصوت نصرة لزملائهم في غزة... صور
18:52 GMT 01.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوقفة تضامنية في ساحة الشهداء: الصحافيون في بيروت يرفعون الصوت نصرة لزملائهم في غزة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
نفذ عشرات الصحافيين والإعلاميين اللبنانيين والفلسطينيين والأجانب، من مختلف الوسائل المحلية والعربية والدولية، وقفة تضامنية في ساحة "الشهداء" وسط بيروت، اليوم الاثنين، تضامنا مع الصحافيين الفلسطينيين واستنكارا للقمع الإسرائيلي الذي يستهدف المؤسسات الإعلامية.
وجرت الفعالية تحت شعار "رصاصهم يخترق القلوب وكلماتنا تخترق الصمت... مستمرون بالتغطية".
تخللت الوقفة مشهدية رمزية عُرضت فيها كاميرات وسترات واقية من الرصاص إلى جانب ميكروفونات وأقلام، كما رفع المشاركون صور زملائهم الذين ارتقوا شهداء أثناء أداء واجبهم المهني في غزة ولبنان.
نقيب الصحافة اللبنانية: استهداف الصحافيين مقصود
وصف نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي المناسبة بالحزينة، وقال إن "13 ألف طفل فلسطيني قتلوا، وأحد الكهنة في أوروبا قرأ أسماءهم الثلاثية طوال ثلاث ساعات، فهل هناك جريمة أكبر من هذه؟".
وأضاف: "الصحافيون نالوا حصتهم أيضا مع سقوط 245 شهيدا، وهذا تاج نضعه على رؤوسنا جميعا". وأكد الكعكي أن استهداف الصحافيين ليس عارضا، بل "مقصود لأن إسرائيل تخشى من أن يشهد العالم على صورتها الحقيقية"، مشيرا إلى أن "العالم تغيّر بعد 7 أكتوبر، والتظاهرات التي عمت الجامعات الأميركية خير دليل على انكشاف حقيقة الاحتلال".
القصيفي: القلم والعدسة أقوى من الصواريخ
من جهته، قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، إن "الكلام ملّ الكلام وغصّت الدماء بالدماء"، سائلا: "أين أنتم أيها العرب وأنتم تشاهدون المجازر في غزة؟".
وأوضح أن إسرائيل "تسعى لطمس الحقيقة من خلال قتل الصحافيين وعائلاتهم وهدم مكاتبهم ومنازلهم"، لافتا إلى أن "عدد الشهداء ارتفع إلى 246 صحافيا في غزة و19 في لبنان".
وأضاف: "القلم ليس مدفعا والعدسة ليست طائرة، لكنها أكثر فاعلية لأنها توثّق المرحلة الأكثر وحشية ودموية في تاريخ إسرائيل".
الكيلاني: الصحافة ليست جريمة
من جانبه، أكد الإعلامي وليد الكيلاني أن "التاريخ لم يشهد حربا يستهدف فيها شهود العيان كما يحدث في غزة"، مشددا على أن استهداف الصحافيين سياسة ممنهجة لكتم الصوت الفلسطيني.
وقال: "نقف اليوم في بيروت، عاصمة المقاومة، وفاء لأرواح 245 شهيدا من الصحافيين الذين ارتقوا وهم يحملون الكاميرا والميكروفون".
وطالب الكيلاني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الصحافيين ومحاسبة المعتدين عليهم، مثمنا الحملة التي أطلقتها "مراسلون بلا حدود" لوقف استهداف الإعلاميين في غزة. وختم قائلا: "لن يسقط الميكروفون من أيدينا ولن تنطفئ الكاميرا... مستمرون في التغطية".
أصوات متضامنة
من جانبها، قالت الصحافية الفلسطينية، حنان عيسى، لـ"سبوتنيك" إنه "لولا الصورة والصوت لما تمكنت غزة من الوصول إلى العالم".
وأكدت أن "الحصيلة غير المسبوقة من الشهداء الإعلاميين في حرب متواصلة منذ عامين هي أكبر دليل على أن الاحتلال يريد إسكات الكلمة والصورة"، مضيفة: "نحن معكم، وقلوبنا إلى جانبكم، وكلماتنا تبقى صغيرة أمام تضحياتكم".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.