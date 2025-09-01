https://sarabic.ae/20250901/ملك-الأردن-في-اتصال-مع-ماكرون-نرفض-خطط-إسرائيل-لترسيخ-احتلال-غزة-1104396079.html

ملك الأردن في اتصال مع ماكرون: نرفض خطط إسرائيل لترسيخ احتلال غزة

ملك الأردن في اتصال مع ماكرون: نرفض خطط إسرائيل لترسيخ احتلال غزة

أجرى ملك الأردن، عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، لبحث آخر التطورات الإقليمية، مع التركيز على الوضع في قطاع غزة... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

أخبار الأردن

أخبار فرنسا

غزة

وجدد عبدالله الثاني، خلال الاتصال، رفض الأردن القاطع للخطط الإسرائيلية الهادفة إلى ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية فيها، إلى جانب تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.كما شدد الملك عبدالله الثاني على أهمية دعم الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق مبدأ حل الدولتين. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.

أخبار فرنسا

غزة

أخبار الأردن, أخبار فرنسا , غزة