أردوغان: العجز عن وقف فظائع إسرائيل في غزة "لا يفسر"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/أردوغان-العجز-عن-وقف-فظائع-إسرائيل-في-غزة-لا-يفسر-1104395449.html
أردوغان: العجز عن وقف فظائع إسرائيل في غزة "لا يفسر"
أردوغان: العجز عن وقف فظائع إسرائيل في غزة "لا يفسر"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي أودت بحياة الأطفال والرضع وكبار السن جوعا... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T19:56+0000
2025-09-01T19:57+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ee9ed4396c674dbba022d171c62249ce.jpg
وأشار أردوغان، خلال كلمته في الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الاثنين، في مدينة تيانجين الصينية، إلى أن حل الأزمات العالمية يتطلب تعزيز التعاون والتعددية الفعّالة، وفقا لوكالة "الأناضول".ودعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى "التفكير مليا" في فشله بمنع مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني في غزة، ووقف معاناة الأبرياء الذين يموتون جوعا. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20250901/مجلس-التعاون-الخليجي-يطالب-بوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1104387835.html
https://sarabic.ae/20250901/حماس-تعلق-على-الخطة-الأمريكية-قطاع-غزة-ليس-للبيع-1104381092.html
غزة
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_60:0:948:666_1920x0_80_0_0_a586b133556e3691eb6d51f476edc45b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, الصين
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, الصين

أردوغان: العجز عن وقف فظائع إسرائيل في غزة "لا يفسر"

19:56 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 19:57 GMT 01.09.2025)
© AP Photo / Markus Schreiberالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي أودت بحياة الأطفال والرضع وكبار السن جوعا على مدار 23 شهرا، أمر "لا يمكن تفسيره".
وأشار أردوغان، خلال كلمته في الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الاثنين، في مدينة تيانجين الصينية، إلى أن حل الأزمات العالمية يتطلب تعزيز التعاون والتعددية الفعّالة، وفقا لوكالة "الأناضول".
أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
16:59 GMT
وأكد الرئيس التركي أن الأمم المتحدة، التي تحتاج إلى "إصلاح جاد"، يجب أن تكون المنصة الأساسية لتحقيق العدالة العالمية، خاصة في مواجهة المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وانتقد أردوغان النظام العالمي الحالي، الذي فرض قبل 80 عاما، لعجزه عن إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط أو تحقيق استقرار دولي قائم على القواعد.
ودعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى "التفكير مليا" في فشله بمنع مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني في غزة، ووقف معاناة الأبرياء الذين يموتون جوعا.
أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
"حماس" تعلق على الخطة الأمريكية: قطاع غزة ليس للبيع
15:05 GMT
وأعرب عن تقديره لـ"أصحاب الضمائر الحية" الذين يرفعون صوتهم دعما للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن مسؤولية تحقيق العدالة تقع على عاتق العالم أجمع.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала