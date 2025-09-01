https://sarabic.ae/20250901/أردوغان-العجز-عن-وقف-فظائع-إسرائيل-في-غزة-لا-يفسر-1104395449.html

أردوغان: العجز عن وقف فظائع إسرائيل في غزة "لا يفسر"

أردوغان: العجز عن وقف فظائع إسرائيل في غزة "لا يفسر"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي أودت بحياة الأطفال والرضع وكبار السن جوعا...

وأشار أردوغان، خلال كلمته في الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الاثنين، في مدينة تيانجين الصينية، إلى أن حل الأزمات العالمية يتطلب تعزيز التعاون والتعددية الفعّالة، وفقا لوكالة "الأناضول".ودعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى "التفكير مليا" في فشله بمنع مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني في غزة، ووقف معاناة الأبرياء الذين يموتون جوعا. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.

