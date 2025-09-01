https://sarabic.ae/20250901/أردوغان-العجز-عن-وقف-فظائع-إسرائيل-في-غزة-لا-يفسر-1104395449.html
أردوغان: العجز عن وقف فظائع إسرائيل في غزة "لا يفسر"
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي أودت بحياة الأطفال والرضع وكبار السن جوعا على مدار 23 شهرا، أمر "لا يمكن تفسيره".
وأشار أردوغان، خلال كلمته في الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الاثنين، في مدينة تيانجين الصينية، إلى أن حل الأزمات العالمية يتطلب تعزيز التعاون والتعددية الفعّالة، وفقا لوكالة "الأناضول".ودعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى "التفكير مليا" في فشله بمنع مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني في غزة، ووقف معاناة الأبرياء الذين يموتون جوعا. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
الأخبار
أردوغان: العجز عن وقف فظائع إسرائيل في غزة "لا يفسر"
19:56 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 19:57 GMT 01.09.2025)
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي أودت بحياة الأطفال والرضع وكبار السن جوعا على مدار 23 شهرا، أمر "لا يمكن تفسيره".
وأشار أردوغان
، خلال كلمته في الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الاثنين، في مدينة تيانجين الصينية، إلى أن حل الأزمات العالمية يتطلب تعزيز التعاون والتعددية الفعّالة، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأكد الرئيس التركي أن الأمم المتحدة، التي تحتاج إلى "إصلاح جاد"، يجب أن تكون المنصة الأساسية لتحقيق العدالة العالمية، خاصة في مواجهة المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وانتقد أردوغان النظام العالمي الحالي، الذي فرض قبل 80 عاما، لعجزه عن إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط أو تحقيق استقرار دولي قائم على القواعد.
ودعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى "التفكير مليا" في فشله بمنع مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني في غزة، ووقف معاناة الأبرياء الذين يموتون جوعا.
وأعرب عن تقديره لـ"أصحاب الضمائر الحية" الذين يرفعون صوتهم دعما للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن مسؤولية تحقيق العدالة تقع على عاتق العالم أجمع.
وتواصل إسرائيل
حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.