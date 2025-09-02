https://sarabic.ae/20250902/وزير-الخارجية-الأردني-إسرائيل-هي-من-فرضت-المجاعة-في-قطاع-غزة-1104409157.html

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل هي من فرضت المجاعة في قطاع غزة

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل هي من فرضت المجاعة في قطاع غزة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه "لا يمكن تطبيق التعددية دون قانون دولي"، مؤكدًا أن "إحياء التعددية يتضمن البدء بإصلاح المؤسسات الدولية". 02.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الصفدي، خلال جلسة "منتدى بليد الاستراتيجي"، أن "الأمم المتحدة فشلت في تطبيق الميثاق الخاص بها"، مشيرا إلى أن "بعض الدول انتهكت المواثيق الأممية الخاصة بالمجاعة والإبادة".وأكد وزير الخارجية الأردني أن إسرائيل هي من فرضت المجاعة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "2.3 مليون فلسطيني محاصرون في غزة أمام أعين دول العالم".وفي وقت سابق، شدد وزيرا خارجية مصر وقطر، على أن "جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء".وأكدا رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيرين إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

