https://sarabic.ae/20250902/وزير-الخارجية-الأردني-إسرائيل-هي-من-فرضت-المجاعة-في-قطاع-غزة-1104409157.html
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل هي من فرضت المجاعة في قطاع غزة
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل هي من فرضت المجاعة في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه "لا يمكن تطبيق التعددية دون قانون دولي"، مؤكدًا أن "إحياء التعددية يتضمن البدء بإصلاح المؤسسات الدولية". 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T09:42+0000
2025-09-02T09:42+0000
2025-09-02T09:42+0000
أخبار الأردن
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948510_0:1684:2048:2835_1920x0_80_0_0_4eb907d7463226440ff0d67cb3214187.jpg
وأوضح الصفدي، خلال جلسة "منتدى بليد الاستراتيجي"، أن "الأمم المتحدة فشلت في تطبيق الميثاق الخاص بها"، مشيرا إلى أن "بعض الدول انتهكت المواثيق الأممية الخاصة بالمجاعة والإبادة".وأكد وزير الخارجية الأردني أن إسرائيل هي من فرضت المجاعة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "2.3 مليون فلسطيني محاصرون في غزة أمام أعين دول العالم".وفي وقت سابق، شدد وزيرا خارجية مصر وقطر، على أن "جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء".وأكدا رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيرين إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250902/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-ضرورة-تضافر-الجهود-الإقليمية-والدولية-لتحقيق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1104402269.html
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948510_0:1480:2048:3015_1920x0_80_0_0_2ae219971cb7dff65a7f694adf594f59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل هي من فرضت المجاعة في قطاع غزة
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه "لا يمكن تطبيق التعددية دون قانون دولي"، مؤكدًا أن "إحياء التعددية يتضمن البدء بإصلاح المؤسسات الدولية".
وأوضح الصفدي، خلال جلسة "منتدى بليد الاستراتيجي"، أن "الأمم المتحدة فشلت في تطبيق الميثاق الخاص بها"، مشيرا إلى أن "بعض الدول انتهكت المواثيق الأممية الخاصة بالمجاعة والإبادة".
وأكد وزير الخارجية الأردني أن إسرائيل هي من فرضت المجاعة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "2.3 مليون فلسطيني محاصرون في غزة أمام أعين دول العالم".
وفي وقت سابق، شدد وزيرا خارجية مصر وقطر، على أن "جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار
في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء".
وأكدا رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيرين إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.