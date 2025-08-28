https://sarabic.ae/20250828/مصر-وقطر-استخدام-المساعدات-كسلاح-للتجويع-وللعقاب-الجماعي-سابقة-خطيرة-1104235924.html

مصر وقطر: استخدام المساعدات "كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي" سابقة خطيرة

مصر وقطر: استخدام المساعدات "كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي" سابقة خطيرة

شدد وزيرا خارجية مصر وقطر، اليوم الخميس، على أن "جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء". 28.08.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عقد لقاء مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارة الأخير للقاهرة.وأكد عبد العاطي رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيران إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".وكشف عبد العاطي أن "جهود القاهرة والدوحة مستمرة لوقف الإبادة بغزة، عبر تقديمهما مقترحًا يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم التفاوض خلالها على إنهاء الحرب في قطاع غزة".وقال عبد العاطي إنه "تم التوافق على أهمية استمرار التنسيق المشترك مع قطر للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات".ومن جانبه، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه يشيد بجهود الدول العربية والإسلامية الداعمة للوصول لحل في غزة ووقف النار ونفاذ المساعدات لأهالي القطاع، مستنكرًا تقاعس المجتمع الدولي تجاه ما يحدث من إبادة ومجاعة وحصار في غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

