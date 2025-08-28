عربي
مصر وقطر: استخدام المساعدات "كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي" سابقة خطيرة
مصر وقطر: استخدام المساعدات "كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي" سابقة خطيرة
شدد وزيرا خارجية مصر وقطر، اليوم الخميس، على أن "جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء".
غزة
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
وذكرت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عقد لقاء مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارة الأخير للقاهرة.وأكد عبد العاطي رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيران إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".وكشف عبد العاطي أن "جهود القاهرة والدوحة مستمرة لوقف الإبادة بغزة، عبر تقديمهما مقترحًا يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم التفاوض خلالها على إنهاء الحرب في قطاع غزة".وقال عبد العاطي إنه "تم التوافق على أهمية استمرار التنسيق المشترك مع قطر للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات".ومن جانبه، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه يشيد بجهود الدول العربية والإسلامية الداعمة للوصول لحل في غزة ووقف النار ونفاذ المساعدات لأهالي القطاع، مستنكرًا تقاعس المجتمع الدولي تجاه ما يحدث من إبادة ومجاعة وحصار في غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250828/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-ضحايا-المجاعة-في-غزة-إلى-317-شخصا-بينهم-121-طفلا-1104226129.html
https://sarabic.ae/20250827/ويتكوف-ننوي-التوصل-إلى-تسوية-في-قطاع-غزة-قبل-نهاية-العام-1104173453.html
مصر وقطر: استخدام المساعدات "كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي" سابقة خطيرة

13:04 GMT 28.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat"تكية جباليا" ملاذ الغزيين شمال القطاع في مواجهة المجاعة
تكية جباليا ملاذ الغزيين شمال القطاع في مواجهة المجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
شدد وزيرا خارجية مصر وقطر، اليوم الخميس، على أن "جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء".
وذكرت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عقد لقاء مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارة الأخير للقاهرة.
تكية جباليا ملاذ الغزيين شمال القطاع في مواجهة المجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 317 شخصا بينهم 121 طفلا
09:46 GMT
وأكد عبد العاطي رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيران إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".
وكشف عبد العاطي أن "جهود القاهرة والدوحة مستمرة لوقف الإبادة بغزة، عبر تقديمهما مقترحًا يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم التفاوض خلالها على إنهاء الحرب في قطاع غزة".

ورفض البلدان أي حلول عسكرية لتسوية أزمات المنطقة، مؤكدان على ثوابت موقفهما من التطورات في غزة، واستمرار جهود الوساطة المصرية القطرية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.

وقال عبد العاطي إنه "تم التوافق على أهمية استمرار التنسيق المشترك مع قطر للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه يشيد بجهود الدول العربية والإسلامية الداعمة للوصول لحل في غزة ووقف النار ونفاذ المساعدات لأهالي القطاع، مستنكرًا تقاعس المجتمع الدولي تجاه ما يحدث من إبادة ومجاعة وحصار في غزة.
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
ويتكوف: ننوي التوصل إلى تسوية في قطاع غزة قبل نهاية العام
أمس, 04:23 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
