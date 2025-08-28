https://sarabic.ae/20250828/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-ضحايا-المجاعة-في-غزة-إلى-317-شخصا-بينهم-121-طفلا-1104226129.html

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 317 شخصا بينهم 121 طفلا

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة، خلال الـ24 الساعة الماضية، 4 حالات وفاة جديدة، بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان. 28.08.2025, سبوتنيك عربي

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، بيانا أكدت من خلاله ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 317 قتيلا، من بينهم 121 طفلا.وأوضحت أنه "تم تسجيل 39 حالة وفاة، من بينهم 6 أطفال، منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC)، في 22 أغسطس/آب الجاري، حيث أكد تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، شاركت فيه الأمم المتحدة، حدوث المجاعة في محافظة غزة، متوقعا انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر/أيلول المقبل".ويأتي هذا التطور، في وقت رحّبت فيه حركة حماس الفلسطينية، ببيان مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "البيان يؤكد أن استخدام التجويع سلاح محظور بموجب القانون الدولي ويكشف جريمة الاحتلال في غزة"، مضيفة أن "البيان يسلّط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي وخطورة تفشي المجاعة، خصوصًا على الأطفال والمدنيين".ودعت حركة حماس، في بيانها، مجلس الأمن الدولي لـ"اتخاذ خطوات عملية لردع حكومة نتنياهو، وإلزامها بوقف حرب الإبادة الوحشية".وحذّر جميع الأعضاء، عدا الولايات المتحدة، من أن "استخدام التجويع كسلاح في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".وأعلنت الأمم المتحدة رسميا، يوم الجمعة الماضية، المجاعة في غزة، في أول إعلان من نوعه في الشرق الأوسط، وقال خبراؤها إن "500 ألف شخص يواجهون جوعا كارثيا".وأضاف التقرير أن "514 ألفا تقريبا، أي ما يقرب من ربع سكان قطاع غزة، يعانون من المجاعة وأن هذا العدد سيرتفع إلى 641 ألفا بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل".وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

