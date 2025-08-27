عربي
بابا الفاتيكان يطالب بوقف "العقاب الجماعي" في قطاع غزة
بابا الفاتيكان يطالب بوقف "العقاب الجماعي" في قطاع غزة

18:27 GMT 27.08.2025
دعا البابا ليو الرابع عشر، في خطاب له اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا بإنهاء "العقاب الجماعي" والتهجير القسري للفلسطينيين، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وفي تصريحات أدلى بها من الفاتيكان نقلتها وسائل إعلام غربية، أكد البابا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، مشددا على أن "الدمار في غزة يجب أن يتوقف".

وأضاف: "أدعو إلى إطلاق سراح جميع الأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ووضع حد للاستخدام غير المنضبط للقوة والنزوح القسري للفلسطينيين".

وجاءت تصريحات البابا في سياق تعليقه على الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث انتقد بشدة سياسات "العقاب الجماعي"، مؤكدا أنها محظورة بموجب القانون الدولي.

كما حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات جادة لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات دون عوائق.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، قد حذرت، الاثنين الماضي، من تضاعف حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بين شهري مارس/ آذار ويونيو/ حزيران الماضيين، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة بلغت مستويات خطيرة، مشيرة إلى أن واحدا من كل خمسة أطفال دون الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد يهدد حياته.

في سياق متصل، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الاثنين الماضي، وفاة 11 مواطنا بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 300 قتيل، بينهم 117 طفلا، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وأعلنت الأمم المتحدة رسميا، يوم الجمعة الماضي، عن مجاعة في قطاع غزة، ملقية باللوم على "العرقلة المنهجية" للمساعدات من جانب إسرائيل خلال أكثر من 22 شهرا من الحرب.

ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
