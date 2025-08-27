https://sarabic.ae/20250827/بابا-الفاتيكان-يطالب-بوقف-العقاب-الجماعي-في-قطاع-غزة-1104212086.html

بابا الفاتيكان يطالب بوقف "العقاب الجماعي" في قطاع غزة

بابا الفاتيكان يطالب بوقف "العقاب الجماعي" في قطاع غزة

دعا البابا ليو الرابع عشر، في خطاب له اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا بإنهاء "العقاب الجماعي" والتهجير القسري للفلسطينيين،... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

وفي تصريحات أدلى بها من الفاتيكان نقلتها وسائل إعلام غربية، أكد البابا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، مشددا على أن "الدمار في غزة يجب أن يتوقف".وجاءت تصريحات البابا في سياق تعليقه على الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث انتقد بشدة سياسات "العقاب الجماعي"، مؤكدا أنها محظورة بموجب القانون الدولي.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، قد حذرت، الاثنين الماضي، من تضاعف حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بين شهري مارس/ آذار ويونيو/ حزيران الماضيين، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة بلغت مستويات خطيرة، مشيرة إلى أن واحدا من كل خمسة أطفال دون الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد يهدد حياته.في سياق متصل، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الاثنين الماضي، وفاة 11 مواطنا بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 300 قتيل، بينهم 117 طفلا، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

