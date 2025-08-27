عربي
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف
مصر تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد لجرائم إسرائيل في غزة والضفة
مصر تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد لجرائم إسرائيل في غزة والضفة
وخلال اتصال هاتفي مع يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا، شدد عبد العاطي، على "ضرورة قيام ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوضع حد للقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية الى غزة"، محذراً من "خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية التى تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، مستعرضا مقترح وقف إطلاق النار المطروح".وأكد أنه "مقترح قابل للتطبيق يحقق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً ويطلق سراح عدد من الرهائن والاسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية"، معربا في هذا الإطار عن التطلع لقيام دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعالة خلال الاجتماع غير الرسمي المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده في الدنمارك لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولي.وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران الملف النووي الإيراني، حيث أكد الوزير المصري، ضرورة استئناف المسار التفاوضى بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أهمية استعادة التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.وأدانت مصر، الاثنين الماضي، "استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة".واعتبرت الخارجية المصرية، في بيان لها، "استهداف مجمع ناصر الطبي حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي"، معربة عن استنكارها لتعمد إسرائيل استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني.وأكد البيان، "رفض مصر لما يقوم به الاحتلال من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، في وقت سابق، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، بد عبد العاطي، اليوم الأربعاء، على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف اطلاق النار، واضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية".
وخلال اتصال هاتفي مع يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا، شدد عبد العاطي، على "ضرورة قيام ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوضع حد للقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية الى غزة"، محذراً من "خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية التى تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، مستعرضا مقترح وقف إطلاق النار المطروح".
وأكد أنه "مقترح قابل للتطبيق يحقق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً ويطلق سراح عدد من الرهائن والاسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية"، معربا في هذا الإطار عن التطلع لقيام دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعالة خلال الاجتماع غير الرسمي المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده في الدنمارك لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولي.
وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران الملف النووي الإيراني، حيث أكد الوزير المصري، ضرورة استئناف المسار التفاوضى بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أهمية استعادة التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأدانت مصر، الاثنين الماضي، "استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة".
واعتبرت الخارجية المصرية، في بيان لها، "استهداف مجمع ناصر الطبي حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي"، معربة عن استنكارها لتعمد إسرائيل استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني.
وأكد البيان، "رفض مصر لما يقوم به الاحتلال من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، في وقت سابق، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".
بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".

وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
