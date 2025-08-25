عربي
مصر: استهداف مجمع ناصر الطبي حلقة جديدة من سلسلة انتهاكات إسرائيل السافرة للقانون الدولي
مصر: استهداف مجمع ناصر الطبي حلقة جديدة من سلسلة انتهاكات إسرائيل السافرة للقانون الدولي
واعتبرت الخارجية المصرية، في بيان لها، "استهداف مجمع ناصر الطبي حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي"، معربة عن استنكارها لتعمد الاحتلال استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني.وأكد البيان، "رفض مصر لما يقوم به الاحتلال من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
تابعنا عبر
أدانت مصر، اليوم الإثنين، "استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة".
واعتبرت الخارجية المصرية، في بيان لها، "استهداف مجمع ناصر الطبي حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي"، معربة عن استنكارها لتعمد الاحتلال استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني.
وأكد البيان، "رفض مصر لما يقوم به الاحتلال من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
الصحفية والمراسلة، مريم أبو دقة، التي قتلت في غارة جوية إسرائيلية بمستشفى ناصر، غزة، 25 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
نتنياهو: نعرب عن أسفنا العميق للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة
17:35 GMT
وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".
وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".
بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".

وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتحقيق سريع ونزيه في مقتل الفلسطينيين في مستشفى ناصر
17:20 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
