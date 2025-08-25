https://sarabic.ae/20250825/مصر-استهداف-مجمع-ناصر-الطبي-حلقة-جديدة-من-سلسلة-انتهاكات-إسرائيل-السافرة-للقانون-الدولي-1104124093.html

مصر: استهداف مجمع ناصر الطبي حلقة جديدة من سلسلة انتهاكات إسرائيل السافرة للقانون الدولي

مصر: استهداف مجمع ناصر الطبي حلقة جديدة من سلسلة انتهاكات إسرائيل السافرة للقانون الدولي

سبوتنيك عربي

أدانت مصر، اليوم الإثنين، "استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة". 25.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-25T18:32+0000

2025-08-25T18:32+0000

2025-08-25T18:32+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_adc078764bdc50acfd253772df7dd13b.jpg

واعتبرت الخارجية المصرية، في بيان لها، "استهداف مجمع ناصر الطبي حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي"، معربة عن استنكارها لتعمد الاحتلال استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني.وأكد البيان، "رفض مصر لما يقوم به الاحتلال من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250825/إسرائيل-تعرب-عن-أسفها-العميق-للحادث-المأساوي-الذي-وقع-اليوم-في-مستشفى-ناصر-بغزة-عاجل-1104122398.html

https://sarabic.ae/20250825/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدعو-لتحقيق-سريع-ونزيه-في-مقتل-الفلسطينيين-في-مستشفى-ناصر--1104121931.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي