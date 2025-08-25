https://sarabic.ae/20250825/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدعو-لتحقيق-سريع-ونزيه-في-مقتل-الفلسطينيين-في-مستشفى-ناصر--1104121931.html

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتحقيق سريع ونزيه في مقتل الفلسطينيين في مستشفى ناصر

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتحقيق سريع ونزيه في مقتل الفلسطينيين في مستشفى ناصر

سبوتنيك عربي

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، "بشدة مقتل فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مستشفى ناصر بخان يونس في قطاع غزة". 25.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-25T17:20+0000

2025-08-25T17:20+0000

2025-08-25T17:20+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أنطونيو غوتيريش

منظمة الأمم المتحدة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82aaa64b40483f553de42cbdcc49eb07.jpg

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التعازي لعائلات الصحفيين الذين قتلوا في الضربات الإسرائيلية على المستشفى"، داعيا لتحقيق سريع ونزيه بعد استشهاد مدنيين في الهجوم الإسرائيلي.وأضاف أن "هناك 35 ألف طالب يحتاجون للعودة إلى الدراسة في غزة"، مشددا على ضرورة حماية مدارس القطاع وفقا للقانون الدولي.وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، اليوم الإثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.وقال المجمع في بيان، اليوم الإثنين، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم صور الجزيرة محمد سلامة، والمصور الصحفي حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة".بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الاثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".وأكد البيان أن "الصحفيين قتلوا عندما ارتكب الجيش الإسرائيلي جريمة مروعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خان يونس".بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

https://sarabic.ae/20250825/متحدث-منظمة-اليونيسف-لـ-سبوتنيك-دخول-المساعدات-لقطاع-غزة-أقرب-للخدعة-والمجاعة-تفتك-بالأطفال-1104119453.html

https://sarabic.ae/20250825/ترامب-الوضع--في-غزة-مروع-ويجب-وقف-هذا-الكابوس-1104120829.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي