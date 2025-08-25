https://sarabic.ae/20250825/إسرائيل-تعرب-عن-أسفها-العميق-للحادث-المأساوي-الذي-وقع-اليوم-في-مستشفى-ناصر-بغزة-عاجل-1104122398.html
نتنياهو: نعرب عن أسفنا العميق للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة
نتنياهو: نعرب عن أسفنا العميق للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تعبر عن أسفها العميق للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T17:35+0000
2025-08-25T17:35+0000
2025-08-25T17:53+0000
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104108172_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_cae264eee14cc9ffbf5715b8ce79ba2d.jpg
وقال نتنياهو، على منصة "إكس"، إن إسرائيل تقدر عمل الصحفيين والطواقم الطبية وجميع المدنيين.وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "السلطات العسكرية تجري تحقيقًا شاملًا."وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد ، اليوم الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة. بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الإثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250825/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدعو-لتحقيق-سريع-ونزيه-في-مقتل-الفلسطينيين-في-مستشفى-ناصر--1104121931.html
https://sarabic.ae/20250825/أبو-الغيط-يدين-استهداف-الصحفيين-ويطالب-المجتمع-الدولي-بكسر-الصمت-حيال-المجاعة-في-قطاع-غزة-1104121257.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104108172_51:0:939:666_1920x0_80_0_0_186d4f674fb6a80d4791e6423067413d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
نتنياهو: نعرب عن أسفنا العميق للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة
17:35 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 17:53 GMT 25.08.2025)
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تعبر عن أسفها العميق للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة.
وقال نتنياهو
، على منصة "إكس"، إن إسرائيل تقدر عمل الصحفيين والطواقم الطبية وجميع المدنيين.
وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "السلطات العسكرية تجري تحقيقًا شاملًا."
واختتم قائلا: حربنا ضد إرهابيي حماس. قضيتنا عادلة.
وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد ، اليوم الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.
وقال المجمع في بيان، اليوم الإثنين، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم صور الجزيرة محمد سلامة، والمصور الصحفي حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة".
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية
على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الإثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".
وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".
وأكد البيان أن "الصحفيين قتلوا عندما ارتكب الجيش الإسرائيلي جريمة مروعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خان يونس".
بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".
وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.