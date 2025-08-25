https://sarabic.ae/20250825/إسرائيل-تعرب-عن-أسفها-العميق-للحادث-المأساوي-الذي-وقع-اليوم-في-مستشفى-ناصر-بغزة-عاجل-1104122398.html

نتنياهو: نعرب عن أسفنا العميق للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة

نتنياهو: نعرب عن أسفنا العميق للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تعبر عن أسفها العميق للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة.

وقال نتنياهو، على منصة "إكس"، إن إسرائيل تقدر عمل الصحفيين والطواقم الطبية وجميع المدنيين.وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "السلطات العسكرية تجري تحقيقًا شاملًا."وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد ، اليوم الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة. بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الإثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

