أبو الغيط يدين استهداف الصحفيين ويطالب المجتمع الدولي بكسر الصمت حيال المجاعة في قطاع غزة
16:38 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 16:44 GMT 25.08.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatاستهداف مشفى ناصر الطبي يفاقم أزمة القطاع الصحي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، واصفا المجزرة الأخيرة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي بأنها "جريمة بشعة" أسفرت عن استشهاد 20 شخصا، بينهم 5 صحفيين.
وفي بيان نشرته جامعة الدول العربية، وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، نقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تصريحات أبو الغيط التي أكد فيها أن هذه المجزرة ليست سوى حلقة ضمن سلسلة جرائم تستهدف المدنيين بشكل متعمد.
وأشار إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 12 صحفيا خلال الأسبوعين الماضيين فقط، فيما وصلت حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى المئات منذ بدء الحرب على القطاع.
واتهم المتحدث إسرائيل بمحاولة إخفاء الحقيقة وكتم الأصوات التي تنقل الفظائع التي ترتكب في غزة.
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بكسر "الصمت المشين" إزاء الجرائم اليومية غير المسبوقة التي تُرتكب "بدم بارد" دون محاسبة أو احتجاج.
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بكسر "الصمت المشين" إزاء الجرائم اليومية غير المسبوقة التي تُرتكب "بدم بارد" دون محاسبة أو احتجاج.
وأكد أن عجز العالم عن اتخاذ موقف حيال هذه الأحداث يعني التسليم بمقتل عشرات الأبرياء يوميا كأمر اعتيادي، واصفا ذلك بـ"الجريمة الكبرى".
وأبرز الأمين العام معاناة سكان غزة من المجاعة التي تلتهم أجساد الأطفال، مشيرا إلى تسجيل 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة سوء التغذية والجوع.
وشدد على أن الاحتجاج على هذه الفظائع لا يمكن أن يُصنف كمعاداة للسامية، متهمًا إسرائيل باستغلال هذا الاتهام لإسكات الأصوات الحرة التي تنتقد ممارساتها المخالفة للإنسانية والحضارة.
وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد ، اليوم الإثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.
وشدد على أن الاحتجاج على هذه الفظائع لا يمكن أن يُصنف كمعاداة للسامية، متهمًا إسرائيل باستغلال هذا الاتهام لإسكات الأصوات الحرة التي تنتقد ممارساتها المخالفة للإنسانية والحضارة.
وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد ، اليوم الإثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.
وقال المجمع في بيان، اليوم الإثنين، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم صور الجزيرة محمد سلامة، والمصور الصحفي حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة".
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الإثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".
وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".
وأكد البيان أن "الصحفيين قتلوا عندما ارتكب الجيش الإسرائيلي جريمة مروعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خان يونس".
بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".
وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأكد البيان أن "الصحفيين قتلوا عندما ارتكب الجيش الإسرائيلي جريمة مروعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خان يونس".
بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".
وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.