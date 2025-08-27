https://sarabic.ae/20250827/جميع-أعضاء-مجلس-الأمن-الدولي-باستثناء-الولايات-المتحدة-ينددون-بالمجاعة-في-غزة--1104214139.html

جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة ينددون بالمجاعة في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن المجاعة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، محذرين من... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg

وفي بيان مشترك، نقلته وسائل إعلام غربية، "قال جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، إن المجاعة في غزة أزمة من صنع البشر".ودعا أعضاء المجلس، وعددهم 14، إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.وأظهر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي) وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، مدعوم من الأمم المتحدة، أن "المجاعة تفشت في قطاع غزة وستنتشر على الأرجح في الشهر المقبل".من جانبها، اعتبرت إسرائيل، تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، بشأن المجاعة بغزة كاذب ومتحيز ومفبرك ومصمم كي يلائم الحملات الدعائية لحركة حماس.وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية. واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

