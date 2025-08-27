عربي
حماس: الموقف الدولي خطوة متقدمة تظهر الإجماع على إدانة الإبادة وحرب التجويع في غزة
حماس: الموقف الدولي خطوة متقدمة تظهر الإجماع على إدانة الإبادة وحرب التجويع في غزة
سبوتنيك عربي
رحبت حركة "حماس"، ببيان مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، الداعي لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
وقالت حماس، في بيان لها، إن ”البيان يؤكد أن استخدام التجويع سلاح محظور بموجب القانون الدولي ويكشف جريمة الاحتلال في غزة“، مضيفة أن ”البيان يسلط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي وخطورة تفشّي المجاعة، خصوصًا على الأطفال والمدنيين“.وتابع: ”الموقف الدولي خطوة متقدمة تُظهر إجماعًا واسعًا على إدانة الإبادة الجماعية وحرب التجويع في غزة“، مؤكدا أن ”استمرار الموقف الأمريكي الرافض للقرارات الملزمة يجعلها شريكًا كاملًا في الجريمة ضد شعبنا“.ودعت حركة حماس، في بيانها، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ خطوات عملية لردع حكومة نتنياهو وإلزامها بوقف حرب الإبادة الوحشية.وأعلن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، أن المجاعة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، محذرين من استخدام التجويع سلاحا في الحرب.وفي بيان مشترك، نقلته وسائل إعلام غربية، "قال جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، إن المجاعة في غزة أزمة من صنع البشر".وحذر جميع الأعضاء، عدا الولايات المتحدة، من أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.ودعا أعضاء المجلس، وعددهم 14، إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.وأعلنت الأمم المتحدة رسميا، يوم الجمعة الماضي، المجاعة في غزة، في أول إعلان من نوعه في الشرق الأوسط، وقال خبراؤها إن "500 ألف شخص يواجهون جوعا كارثيا".وأظهر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي) وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، مدعوم من الأمم المتحدة، أن "المجاعة تفشت في قطاع غزة وستنتشر على الأرجح في الشهر المقبل".وأضاف التقرير أن "514 ألفا تقريبا، أي ما يقرب من ربع سكان قطاع غزة، يعانون من المجاعة وأن هذا العدد سيرتفع إلى 641 ألفا بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل".من جانبها، اعتبرت إسرائيل، تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، بشأن المجاعة بغزة كاذب ومتحيز ومفبرك ومصمم كي يلائم الحملات الدعائية لحركة حماس.وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الأخبار
حماس: الموقف الدولي خطوة متقدمة تظهر الإجماع على إدانة الإبادة وحرب التجويع في غزة

© AP Photo / Jehad Alshrafiيكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
رحبت حركة ”حماس“، ببيان مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، الداعي لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت حماس، في بيان لها، إن ”البيان يؤكد أن استخدام التجويع سلاح محظور بموجب القانون الدولي ويكشف جريمة الاحتلال في غزة“، مضيفة أن ”البيان يسلط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي وخطورة تفشّي المجاعة، خصوصًا على الأطفال والمدنيين“.
وتابع: ”الموقف الدولي خطوة متقدمة تُظهر إجماعًا واسعًا على إدانة الإبادة الجماعية وحرب التجويع في غزة“، مؤكدا أن ”استمرار الموقف الأمريكي الرافض للقرارات الملزمة يجعلها شريكًا كاملًا في الجريمة ضد شعبنا“.
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
بابا الفاتيكان يطالب بوقف "العقاب الجماعي" في قطاع غزة
18:27 GMT
ودعت حركة حماس، في بيانها، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ خطوات عملية لردع حكومة نتنياهو وإلزامها بوقف حرب الإبادة الوحشية.
وأعلن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، أن المجاعة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، محذرين من استخدام التجويع سلاحا في الحرب.
وفي بيان مشترك، نقلته وسائل إعلام غربية، "قال جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، إن المجاعة في غزة أزمة من صنع البشر".
وحذر جميع الأعضاء، عدا الولايات المتحدة، من أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
‌‏الجيش الإسرائيلي: إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه
10:37 GMT
ودعا أعضاء المجلس، وعددهم 14، إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.
وأعلنت الأمم المتحدة رسميا، يوم الجمعة الماضي، المجاعة في غزة، في أول إعلان من نوعه في الشرق الأوسط، وقال خبراؤها إن "500 ألف شخص يواجهون جوعا كارثيا".
وأظهر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي) وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، مدعوم من الأمم المتحدة، أن "المجاعة تفشت في قطاع غزة وستنتشر على الأرجح في الشهر المقبل".
وأضاف التقرير أن "514 ألفا تقريبا، أي ما يقرب من ربع سكان قطاع غزة، يعانون من المجاعة وأن هذا العدد سيرتفع إلى 641 ألفا بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
مصر تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد لجرائم إسرائيل في غزة والضفة
06:23 GMT
من جانبها، اعتبرت إسرائيل، تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، بشأن المجاعة بغزة كاذب ومتحيز ومفبرك ومصمم كي يلائم الحملات الدعائية لحركة حماس.

وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
