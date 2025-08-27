https://sarabic.ae/20250827/ويتكوف-ننوي-التوصل-إلى-تسوية-في-قطاع-غزة-قبل-نهاية-العام-1104173453.html
ويتكوف: ننوي التوصل إلى تسوية في قطاع غزة قبل نهاية العام
27.08.2025
وقال ويتكوف: "نعتقد أننا سنحل هذه المسألة بطريقة أو بأخرى، وبالتأكيد بحلول نهاية هذا العام".واوضح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن ترامب سيترأس الاجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، وسيكون اجتماعا موسعا.وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أيضا، يوم الثلاثاء، عن سعيه لتسوية النزاع في قطاع غزة بسرعة، معبرا عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن يوم الأربعاء.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ويتكوف: ننوي التوصل إلى تسوية في قطاع غزة قبل نهاية العام
صرّح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة تعتزم التوصل إلى تسوية في قطاع غزة بحلول نهاية العام الحالي "بطريقة أو بأخرى".
وقال ويتكوف: "نعتقد أننا سنحل هذه المسألة بطريقة أو بأخرى، وبالتأكيد بحلول نهاية هذا العام".
وتابع: "(الحركة الفلسطينية) حماس تشير الآن إلى استعدادها للتوصل إلى تسوية، والإسرائيليون أعلنوا في الوقت نفسه عن تخصيص 600 مليون دولار كمساعدات لغزة".
واوضح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن ترامب سيترأس الاجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، وسيكون اجتماعا موسعا.
وأوضح أن الاجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض سيبحث خطة شاملة للغاية حول اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أيضا، يوم الثلاثاء، عن سعيه لتسوية النزاع في قطاع غزة بسرعة، معبرا عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن يوم الأربعاء.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.