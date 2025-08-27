ويتكوف: ننوي التوصل إلى تسوية في قطاع غزة قبل نهاية العام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250827/ويتكوف-ننوي-التوصل-إلى-تسوية-في-قطاع-غزة-قبل-نهاية-العام-1104173453.html
ويتكوف: ننوي التوصل إلى تسوية في قطاع غزة قبل نهاية العام
ويتكوف: ننوي التوصل إلى تسوية في قطاع غزة قبل نهاية العام
سبوتنيك عربي
صرّح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة تعتزم التوصل إلى تسوية في قطاع غزة بحلول نهاية العام الحالي "بطريقة أو بأخرى". 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T04:23+0000
2025-08-27T05:35+0000
إسرائيل
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103298101_0:74:1600:974_1920x0_80_0_0_c7cca52c4ac9d2988c9cee0d85428983.jpg
وقال ويتكوف: "نعتقد أننا سنحل هذه المسألة بطريقة أو بأخرى، وبالتأكيد بحلول نهاية هذا العام".واوضح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن ترامب سيترأس الاجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، وسيكون اجتماعا موسعا.وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أيضا، يوم الثلاثاء، عن سعيه لتسوية النزاع في قطاع غزة بسرعة، معبرا عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن يوم الأربعاء.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.قطر: ننتظر ردا رسميا من إسرائيل على المقترح الأخير بشأن غزةعضو عربي سابق بالكنيست لـ "سبوتنيك": احتجاجات الداخل الإسرائيلي قد تدفع نتنياهو لإبرام صفقة تبادل
https://sarabic.ae/20250826/مئات-آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-للمطالبة-بوقف-الحرب-وإعادة-الأسرى-1104171941.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103298101_96:0:1600:1128_1920x0_80_0_0_8e2f80b79586513fdec6be90f15b38cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

ويتكوف: ننوي التوصل إلى تسوية في قطاع غزة قبل نهاية العام

04:23 GMT 27.08.2025 (تم التحديث: 05:35 GMT 27.08.2025)
© AP Photo / David Azaguriالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / David Azaguri
تابعنا عبر
صرّح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة تعتزم التوصل إلى تسوية في قطاع غزة بحلول نهاية العام الحالي "بطريقة أو بأخرى".
وقال ويتكوف: "نعتقد أننا سنحل هذه المسألة بطريقة أو بأخرى، وبالتأكيد بحلول نهاية هذا العام".

وتابع: "(الحركة الفلسطينية) حماس تشير الآن إلى استعدادها للتوصل إلى تسوية، والإسرائيليون أعلنوا في الوقت نفسه عن تخصيص 600 مليون دولار كمساعدات لغزة".

واوضح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن ترامب سيترأس الاجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، وسيكون اجتماعا موسعا.

وأوضح أن الاجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض سيبحث خطة شاملة للغاية حول اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة.

مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
مئات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى
أمس, 21:19 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أيضا، يوم الثلاثاء، عن سعيه لتسوية النزاع في قطاع غزة بسرعة، معبرا عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن يوم الأربعاء.

ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
قطر: ننتظر ردا رسميا من إسرائيل على المقترح الأخير بشأن غزة
عضو عربي سابق بالكنيست لـ "سبوتنيك": احتجاجات الداخل الإسرائيلي قد تدفع نتنياهو لإبرام صفقة تبادل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала