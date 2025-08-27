https://sarabic.ae/20250827/ويتكوف-ننوي-التوصل-إلى-تسوية-في-قطاع-غزة-قبل-نهاية-العام-1104173453.html

ويتكوف: ننوي التوصل إلى تسوية في قطاع غزة قبل نهاية العام

صرّح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة تعتزم التوصل إلى تسوية في قطاع غزة بحلول نهاية العام الحالي "بطريقة أو بأخرى". 27.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال ويتكوف: "نعتقد أننا سنحل هذه المسألة بطريقة أو بأخرى، وبالتأكيد بحلول نهاية هذا العام".واوضح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن ترامب سيترأس الاجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، وسيكون اجتماعا موسعا.وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أيضا، يوم الثلاثاء، عن سعيه لتسوية النزاع في قطاع غزة بسرعة، معبرا عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن يوم الأربعاء.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.قطر: ننتظر ردا رسميا من إسرائيل على المقترح الأخير بشأن غزةعضو عربي سابق بالكنيست لـ "سبوتنيك": احتجاجات الداخل الإسرائيلي قد تدفع نتنياهو لإبرام صفقة تبادل

