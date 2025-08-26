مئات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مئات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى

21:19 GMT 26.08.2025
خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، للتظاهر في ميدان "الأسرى" وشوارع بتل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى إلى ذويهم.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بأن مئات الآلاف من الإسرائيليين خرجوا للتظاهر في ميدان "الأسرى" أو ساحة "هاتوفيم" بمدينة تل أبيب والشوارع المحيطة به بهدف المطالبة بوقف الحرب واتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".
وأكدت الإذاعة أن مئات الآلاف انضموا إلى عائلات وذوي الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، للمظاهرة التي توسعت وانتشرت في ساحة "هاتوفيم" والشوارع المحيطة بها.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتحقيق سريع ونزيه في مقتل الفلسطينيين في مستشفى ناصر
أمس, 17:20 GMT
وأشارت أنه تم إغلاق طرق رئيسة في جميع أنحاء إسرائيل بسبب الاحتجاجات المطالبة باتفاق لاستعادة الأسرى، ووقف بعض الطرق عبر إشعال إطارات سيارات.
وفي السياق نفسه، أصدر الجيش الإسرائيلي النتائج الأولية لتحقيق حول استهدافه، يوم أمس الإثنين، مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بقطاع غزة، والتي يقول الجيش إن حركة حماس استخدمت كاميرا بالمستشفى لمراقبة تحركات القوات الإسرائيلية.
وفقا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية على منصة "إكس"، رصدت قوات لواء جولاني، العاملة في المنطقة لتفكيك البنية التحتية الإرهابية، الكاميرا كجزء من شبكة الاستخبارات التابعة لحماس، وقال الجيش إن الكاميرا كانت تُستخدم لتوجيه الأنشطة الإرهابية ضد قواته.
وبحسب البيان، استهدفت الضربة تحييد التهديد الذي تمثله الكاميرا، وقال الجيش إن القوات تصرفت بهذا الهدف.
تم تقديم التحقيق الأولي اليوم الثلاثاء إلى رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء إيال زامير، من قبل قائد القيادة الجنوبية، الذي أكد أن التحقيق مستمر. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن ستة من القتلى في الضربة تم تحديدهم كـ"إرهابيين".
وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، أمس الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.
استهداف مشفى ناصر الطبي يفاقم أزمة القطاع الصحي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
أبو الغيط يدين استهداف الصحفيين ويطالب المجتمع الدولي بكسر الصمت حيال المجاعة في قطاع غزة
أمس, 16:38 GMT
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".
بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".
وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
