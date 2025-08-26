https://sarabic.ae/20250826/مئات-آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-للمطالبة-بوقف-الحرب-وإعادة-الأسرى-1104171941.html

مئات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى

خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، للتظاهر في ميدان "الأسرى" وشوارع بتل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى إلى ذويهم. 26.08.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بأن مئات الآلاف من الإسرائيليين خرجوا للتظاهر في ميدان "الأسرى" أو ساحة "هاتوفيم" بمدينة تل أبيب والشوارع المحيطة به بهدف المطالبة بوقف الحرب واتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".وأكدت الإذاعة أن مئات الآلاف انضموا إلى عائلات وذوي الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، للمظاهرة التي توسعت وانتشرت في ساحة "هاتوفيم" والشوارع المحيطة بها.وأشارت أنه تم إغلاق طرق رئيسة في جميع أنحاء إسرائيل بسبب الاحتجاجات المطالبة باتفاق لاستعادة الأسرى، ووقف بعض الطرق عبر إشعال إطارات سيارات.وفي السياق نفسه، أصدر الجيش الإسرائيلي النتائج الأولية لتحقيق حول استهدافه، يوم أمس الإثنين، مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بقطاع غزة، والتي يقول الجيش إن حركة حماس استخدمت كاميرا بالمستشفى لمراقبة تحركات القوات الإسرائيلية.وفقا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية على منصة "إكس"، رصدت قوات لواء جولاني، العاملة في المنطقة لتفكيك البنية التحتية الإرهابية، الكاميرا كجزء من شبكة الاستخبارات التابعة لحماس، وقال الجيش إن الكاميرا كانت تُستخدم لتوجيه الأنشطة الإرهابية ضد قواته.وبحسب البيان، استهدفت الضربة تحييد التهديد الذي تمثله الكاميرا، وقال الجيش إن القوات تصرفت بهذا الهدف.تم تقديم التحقيق الأولي اليوم الثلاثاء إلى رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء إيال زامير، من قبل قائد القيادة الجنوبية، الذي أكد أن التحقيق مستمر. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن ستة من القتلى في الضربة تم تحديدهم كـ"إرهابيين".وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، أمس الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

