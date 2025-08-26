https://sarabic.ae/20250826/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-النتائج-الأولية-للتحقيق-في-ضربة-مجمع-ناصر-الطبي-بغزة-1104163607.html
الجيش الإسرائيلي ينشر النتائج الأولية للتحقيق في ضربة مجمع ناصر الطبي بغزة
وفقا لما نشرته قوات الدفاع الإسرائيلية على منصة "إكس"، رصدت قوات لواء جولاني، العاملة في المنطقة لتفكيك البنية التحتية الإرهابية، الكاميرا كجزء من شبكة الاستخبارات التابعة لحماس.وأكدت المعلومات الاستخباراتية استخدام حماس لمستشفى ناصر في العمليات العسكرية منذ بداية الصراع. وبحسب البيان، استهدفت الضربة تحييد التهديد الذي تمثله الكاميرا، وقال الجيش إن القوات تصرفت بهذا الهدف.تم تقديم التحقيق الأولي اليوم الثلاثاء إلى رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء إيال زامير، من قبل قائد القيادة الجنوبية، اللواء يانيف عاصور، الذي أكد أن التحقيق مستمر.وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة عن أسفه لأي ضرر يلحق بالمدنيين.وأمر اللواء زامير بإجراء فحص أكثر تفصيلا للضربة، بما في ذلك عملية المصادقة، والذخيرة المستخدمة، وتوقيت العملية، وصنع القرار على مستوى الميدان. وشدد على أن عمليات الجيش الإسرائيلي تستهدف الأهداف العسكرية حصرا. وقال الجيش الإسرائيلي: "يجري العدو جمعا استخباراتيا بصريا واسع النطاق مع استغلال مواقع مدنية حساسة، مثل المستشفيات، لتنفيذ أنشطة إرهابية ضد قواتنا". وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، أمس الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع". وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الجيش الإسرائيلي ينشر النتائج الأولية للتحقيق في ضربة مجمع ناصر الطبي بغزة
أصدرت قوات الدفاع الإسرائيلية النتائج الأولية لتحقيق حول ضربة يوم أمس الإثنين التي استهدفت كاميرا في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، والتي يقول الجيش إن حركة حماس استخدمتها لمراقبة تحركات القوات الإسرائيلية.
وفقا لما نشرته قوات الدفاع الإسرائيلية على منصة "إكس"، رصدت قوات لواء جولاني، العاملة في المنطقة لتفكيك البنية التحتية الإرهابية، الكاميرا كجزء من شبكة الاستخبارات التابعة لحماس.
وقال الجيش إن الكاميرا كانت تُستخدم لتوجيه الأنشطة الإرهابية ضد قواته.
وأكدت المعلومات الاستخباراتية استخدام حماس لمستشفى ناصر في العمليات العسكرية منذ بداية الصراع.
وبحسب البيان، استهدفت الضربة تحييد التهديد الذي تمثله الكاميرا، وقال الجيش إن القوات تصرفت بهذا الهدف.
تم تقديم التحقيق الأولي اليوم الثلاثاء إلى رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء إيال زامير
، من قبل قائد القيادة الجنوبية، اللواء يانيف عاصور، الذي أكد أن التحقيق مستمر.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن ستة من القتلى في الضربة تم تحديدهم كإرهابيين، بما في ذلك أحدهم شارك في التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة عن أسفه لأي ضرر يلحق بالمدنيين.
وأمر اللواء زامير بإجراء فحص أكثر تفصيلا للضربة، بما في ذلك عملية المصادقة، والذخيرة المستخدمة، وتوقيت العملية، وصنع القرار على مستوى الميدان. وشدد على أن عمليات الجيش الإسرائيلي تستهدف الأهداف العسكرية حصرا.
وقال الجيش الإسرائيلي: "يجري العدو جمعا استخباراتيا بصريا واسع النطاق مع استغلال مواقع مدنية حساسة، مثل المستشفيات، لتنفيذ أنشطة إرهابية ضد قواتنا".
وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، أمس الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة
، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".
وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".
بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".
وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.