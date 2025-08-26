الجيش الإسرائيلي ينشر النتائج الأولية للتحقيق في ضربة مجمع ناصر الطبي بغزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250826/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-النتائج-الأولية-للتحقيق-في-ضربة-مجمع-ناصر-الطبي-بغزة-1104163607.html
الجيش الإسرائيلي ينشر النتائج الأولية للتحقيق في ضربة مجمع ناصر الطبي بغزة
الجيش الإسرائيلي ينشر النتائج الأولية للتحقيق في ضربة مجمع ناصر الطبي بغزة
سبوتنيك عربي
أصدرت قوات الدفاع الإسرائيلية النتائج الأولية لتحقيق حول ضربة يوم أمس الإثنين التي استهدفت كاميرا في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، والتي يقول الجيش إن حركة حماس... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T16:35+0000
2025-08-26T16:35+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104108172_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_cae264eee14cc9ffbf5715b8ce79ba2d.jpg
وفقا لما نشرته قوات الدفاع الإسرائيلية على منصة "إكس"، رصدت قوات لواء جولاني، العاملة في المنطقة لتفكيك البنية التحتية الإرهابية، الكاميرا كجزء من شبكة الاستخبارات التابعة لحماس.وأكدت المعلومات الاستخباراتية استخدام حماس لمستشفى ناصر في العمليات العسكرية منذ بداية الصراع. وبحسب البيان، استهدفت الضربة تحييد التهديد الذي تمثله الكاميرا، وقال الجيش إن القوات تصرفت بهذا الهدف.تم تقديم التحقيق الأولي اليوم الثلاثاء إلى رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء إيال زامير، من قبل قائد القيادة الجنوبية، اللواء يانيف عاصور، الذي أكد أن التحقيق مستمر.وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة عن أسفه لأي ضرر يلحق بالمدنيين.وأمر اللواء زامير بإجراء فحص أكثر تفصيلا للضربة، بما في ذلك عملية المصادقة، والذخيرة المستخدمة، وتوقيت العملية، وصنع القرار على مستوى الميدان. وشدد على أن عمليات الجيش الإسرائيلي تستهدف الأهداف العسكرية حصرا. وقال الجيش الإسرائيلي: "يجري العدو جمعا استخباراتيا بصريا واسع النطاق مع استغلال مواقع مدنية حساسة، مثل المستشفيات، لتنفيذ أنشطة إرهابية ضد قواتنا". وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، أمس الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع". وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250825/مصر-استهداف-مجمع-ناصر-الطبي-حلقة-جديدة-من-سلسلة-انتهاكات-إسرائيل-السافرة-للقانون-الدولي-1104124093.html
https://sarabic.ae/20250825/إسرائيل-تعرب-عن-أسفها-العميق-للحادث-المأساوي-الذي-وقع-اليوم-في-مستشفى-ناصر-بغزة-عاجل-1104122398.html
https://sarabic.ae/20250825/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدعو-لتحقيق-سريع-ونزيه-في-مقتل-الفلسطينيين-في-مستشفى-ناصر--1104121931.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104108172_51:0:939:666_1920x0_80_0_0_186d4f674fb6a80d4791e6423067413d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي ينشر النتائج الأولية للتحقيق في ضربة مجمع ناصر الطبي بغزة

16:35 GMT 26.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiالصحفية والمراسلة، مريم أبو دقة، التي قتلت في غارة جوية إسرائيلية بمستشفى ناصر، غزة، 25 أغسطس/ آب 2025
الصحفية والمراسلة، مريم أبو دقة، التي قتلت في غارة جوية إسرائيلية بمستشفى ناصر، غزة، 25 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
أصدرت قوات الدفاع الإسرائيلية النتائج الأولية لتحقيق حول ضربة يوم أمس الإثنين التي استهدفت كاميرا في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، والتي يقول الجيش إن حركة حماس استخدمتها لمراقبة تحركات القوات الإسرائيلية.
وفقا لما نشرته قوات الدفاع الإسرائيلية على منصة "إكس"، رصدت قوات لواء جولاني، العاملة في المنطقة لتفكيك البنية التحتية الإرهابية، الكاميرا كجزء من شبكة الاستخبارات التابعة لحماس.
وقال الجيش إن الكاميرا كانت تُستخدم لتوجيه الأنشطة الإرهابية ضد قواته.
وأكدت المعلومات الاستخباراتية استخدام حماس لمستشفى ناصر في العمليات العسكرية منذ بداية الصراع.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
مصر: استهداف مجمع ناصر الطبي حلقة جديدة من سلسلة انتهاكات إسرائيل السافرة للقانون الدولي
أمس, 18:32 GMT
وبحسب البيان، استهدفت الضربة تحييد التهديد الذي تمثله الكاميرا، وقال الجيش إن القوات تصرفت بهذا الهدف.
تم تقديم التحقيق الأولي اليوم الثلاثاء إلى رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء إيال زامير، من قبل قائد القيادة الجنوبية، اللواء يانيف عاصور، الذي أكد أن التحقيق مستمر.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن ستة من القتلى في الضربة تم تحديدهم كإرهابيين، بما في ذلك أحدهم شارك في التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة عن أسفه لأي ضرر يلحق بالمدنيين.
وأمر اللواء زامير بإجراء فحص أكثر تفصيلا للضربة، بما في ذلك عملية المصادقة، والذخيرة المستخدمة، وتوقيت العملية، وصنع القرار على مستوى الميدان. وشدد على أن عمليات الجيش الإسرائيلي تستهدف الأهداف العسكرية حصرا.
الصحفية والمراسلة، مريم أبو دقة، التي قتلت في غارة جوية إسرائيلية بمستشفى ناصر، غزة، 25 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
نتنياهو: نعرب عن أسفنا العميق للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة
أمس, 17:35 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي: "يجري العدو جمعا استخباراتيا بصريا واسع النطاق مع استغلال مواقع مدنية حساسة، مثل المستشفيات، لتنفيذ أنشطة إرهابية ضد قواتنا".
وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، أمس الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".
وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتحقيق سريع ونزيه في مقتل الفلسطينيين في مستشفى ناصر
أمس, 17:20 GMT
بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".
وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала