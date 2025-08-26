https://sarabic.ae/20250826/قطر-ننتظر-ردا-رسميا-من-إسرائيل-على-المقترح-الأخير-بشأن-غزة-1104147257.html

قطر: ننتظر ردا رسميا من إسرائيل على المقترح الأخير بشأن غزة

قطر: ننتظر ردا رسميا من إسرائيل على المقترح الأخير بشأن غزة

قالت وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة تتواصل مع جميع الأطراف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المقترح الأخير. 26.08.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في تصريحات صحفية، لماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق" القطرية.وقال الأنصاري إنه لا يوجد رد إسرائيلي رسمي لا بقبول أو رفض المقترح الأخير بشأن غزة أو بتقديم مقترح بديل.وأضاف: "الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن "ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل من قبل".وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية أن "التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية".وأمس الاثنين، دعت مصر المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حاليا للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.وأكدت حركة "حماس" الفلسطينية في وقت سابق موافقتها على صفقة جزئية، وأبدت استعدادا لصفقة شاملة، مضيفة: "لكن نتنياهو يرفض كل الحلول".ويتضمن المقترح المطروح حاليا وقفا لإطلاق النار لـ 60 يوما، وتبادل أسرى ومتحجزين بأعداد محددة.وتواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في قطاع غزة خاصة بعد الموافقة على خطة احتلال غزة، التي تتضمن تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

