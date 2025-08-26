قطر: ننتظر ردا رسميا من إسرائيل على المقترح الأخير بشأن غزة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
جاء ذلك في تصريحات صحفية، لماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق" القطرية.وقال الأنصاري إنه لا يوجد رد إسرائيلي رسمي لا بقبول أو رفض المقترح الأخير بشأن غزة أو بتقديم مقترح بديل.وأضاف: "الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن "ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل من قبل".وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية أن "التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية".وأمس الاثنين، دعت مصر المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حاليا للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.وأكدت حركة "حماس" الفلسطينية في وقت سابق موافقتها على صفقة جزئية، وأبدت استعدادا لصفقة شاملة، مضيفة: "لكن نتنياهو يرفض كل الحلول".ويتضمن المقترح المطروح حاليا وقفا لإطلاق النار لـ 60 يوما، وتبادل أسرى ومتحجزين بأعداد محددة.وتواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في قطاع غزة خاصة بعد الموافقة على خطة احتلال غزة، التي تتضمن تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
قالت وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة تتواصل مع جميع الأطراف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المقترح الأخير.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، لماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق" القطرية.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
محلل فلسطيني لـ "سبوتنيك": اتفاق سياسي وعسكري في إسرائيل على تنفيذ خطة احتلال غزة وتهجير السكان
أمس, 18:38 GMT
وقال الأنصاري إنه لا يوجد رد إسرائيلي رسمي لا بقبول أو رفض المقترح الأخير بشأن غزة أو بتقديم مقترح بديل.
وأضاف: "الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن "ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل من قبل".
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية أن "التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية".
وأمس الاثنين، دعت مصر المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حاليا للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.
وأكدت حركة "حماس" الفلسطينية في وقت سابق موافقتها على صفقة جزئية، وأبدت استعدادا لصفقة شاملة، مضيفة: "لكن نتنياهو يرفض كل الحلول".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
مصر تدعو إلى ضغط دولي على إسرائيل لقبول مقترح التهدئة في قطاع غزة
أمس, 13:27 GMT
ويتضمن المقترح المطروح حاليا وقفا لإطلاق النار لـ 60 يوما، وتبادل أسرى ومتحجزين بأعداد محددة.
وتواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في قطاع غزة خاصة بعد الموافقة على خطة احتلال غزة، التي تتضمن تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
