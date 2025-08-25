محلل فلسطيني لـ "سبوتنيك": اتفاق سياسي وعسكري في إسرائيل على تنفيذ خطة احتلال غزة وتهجير السكان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/محلل-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-اتفاق-سياسي-وعسكري-في-إسرائيل-على-تنفيذ-خطة-احتلال-غزة-وتهجير-السكان-1104123760.html
محلل فلسطيني لـ "سبوتنيك": اتفاق سياسي وعسكري في إسرائيل على تنفيذ خطة احتلال غزة وتهجير السكان
محلل فلسطيني لـ "سبوتنيك": اتفاق سياسي وعسكري في إسرائيل على تنفيذ خطة احتلال غزة وتهجير السكان
سبوتنيك عربي
قال الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن تكثيف الاحتلال الإسرائيلي لقصفه على قطاع غزة يشير إلى تصعيد عسكري كبير وخطير. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T18:38+0000
2025-08-25T18:38+0000
قطاع غزة
إسرائيل
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093767417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c23ab28d7d0843774316b9a8edc003b6.jpg
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الاحتلال الإسرائيلي زاد من وتيرة القصف الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة في القطاع، مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة في أرواح المدنيين، بينهم أطفال ونساء ومسنون وصحفيون ورجال الدفاع المدني.وأشار صافي إلى أن المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل اتفقا على المضي قدما في الخطة العسكرية لاحتلال غزة، وتهجير أكثر من 850 ألف فلسطيني إلى جنوب القطاع، تمهيداً لتنفيذ خطة التهجير.وأكد أن الحرب تهدف إلى تحقيق اتجاهين، الأول هو الضغط على السكان للتوجه نحو الجنوب، والثاني هو تحييد المقاومة والبحث عن الأسرى من خلال تكثيف العمل الاستخباراتي الكبير بين الموساد والجيش، بإيعاز من المستوى السياسي.كما أشار إلى أن التحركات المستمرة للجيش تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية محددة، لكنها في المقابل تزيد من حدة التوترات وتؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح. وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، اليوم الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.وقال المجمع في بيان، اليوم الإثنين، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة، والمصور الصحفي حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة".بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الإثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".ودعت مصر، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حالياً للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.وأشار عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بمقر المنظمة في مدينة جدة، إلى "استمرار إسرائيل في انتهاكاتها السافرة والممنهجة وارتكابها الجرائم والإبادة الجماعية ضد شعب أعزل".وأكد أن "إسرائيل تستخدم التجويع والحصار وعرقلة عمل المؤسسات الأممية للنيل من صمود وبسالة الشعب الفلسطيني في غزة ودفعه للقبول بخيار التهجير تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع".وشدد وزير الخارجية المصري، على "ضرورة تسهيل الجانب الإسرائيلي دخول المساعدات بشكل فوري من خلال كافة المعابر دون أي عوائق أو قيود"، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج لما لا يقل عن 700 شاحنة يومياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع.كما أعرب عبد العاطي، عن "إدانة مصر بأشد العبارات لتوسيع إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة"، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب والتجاهل المتعمد لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة، وآخرها المقترح الذي حظي بموافقة حركة حماس، والذي من شأنه أن يفضي لصفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعّال للتعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة".ودعا عبد العاطي، "المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية لبذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه السياسات وممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حالياً بناء على مُقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250825/إسرائيل-تعرب-عن-أسفها-العميق-للحادث-المأساوي-الذي-وقع-اليوم-في-مستشفى-ناصر-بغزة-عاجل-1104122398.html
https://sarabic.ae/20250825/مصر-تدعو-إلى-ضغط-دولي-على-إسرائيل-لقبول-مقترح-التهدئة-في-قطاع-غزة-1104113028.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093767417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e94aa1b4a56f7a218257bb0142a68e80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, حصري
قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, حصري

محلل فلسطيني لـ "سبوتنيك": اتفاق سياسي وعسكري في إسرائيل على تنفيذ خطة احتلال غزة وتهجير السكان

18:38 GMT 25.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaحريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
حصري
قال الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن تكثيف الاحتلال الإسرائيلي لقصفه على قطاع غزة يشير إلى تصعيد عسكري كبير وخطير.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الاحتلال الإسرائيلي زاد من وتيرة القصف الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة في القطاع، مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة في أرواح المدنيين، بينهم أطفال ونساء ومسنون وصحفيون ورجال الدفاع المدني.
وأشار صافي إلى أن المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل اتفقا على المضي قدما في الخطة العسكرية لاحتلال غزة، وتهجير أكثر من 850 ألف فلسطيني إلى جنوب القطاع، تمهيداً لتنفيذ خطة التهجير.
وأكد أن الحرب تهدف إلى تحقيق اتجاهين، الأول هو الضغط على السكان للتوجه نحو الجنوب، والثاني هو تحييد المقاومة والبحث عن الأسرى من خلال تكثيف العمل الاستخباراتي الكبير بين الموساد والجيش، بإيعاز من المستوى السياسي.
كما أشار إلى أن التحركات المستمرة للجيش تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية محددة، لكنها في المقابل تزيد من حدة التوترات وتؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح.
وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، اليوم الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.
الصحفية والمراسلة، مريم أبو دقة، التي قتلت في غارة جوية إسرائيلية بمستشفى ناصر، غزة، 25 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
نتنياهو: نعرب عن أسفنا العميق للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة
17:35 GMT
وقال المجمع في بيان، اليوم الإثنين، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة، والمصور الصحفي حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة".
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الإثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".
ودعت مصر، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حالياً للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.
وأشار عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بمقر المنظمة في مدينة جدة، إلى "استمرار إسرائيل في انتهاكاتها السافرة والممنهجة وارتكابها الجرائم والإبادة الجماعية ضد شعب أعزل".
وأكد أن "إسرائيل تستخدم التجويع والحصار وعرقلة عمل المؤسسات الأممية للنيل من صمود وبسالة الشعب الفلسطيني في غزة ودفعه للقبول بخيار التهجير تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع".
وشدد وزير الخارجية المصري، على "ضرورة تسهيل الجانب الإسرائيلي دخول المساعدات بشكل فوري من خلال كافة المعابر دون أي عوائق أو قيود"، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج لما لا يقل عن 700 شاحنة يومياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
مصر تدعو إلى ضغط دولي على إسرائيل لقبول مقترح التهدئة في قطاع غزة
13:27 GMT
كما أعرب عبد العاطي، عن "إدانة مصر بأشد العبارات لتوسيع إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة"، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب والتجاهل المتعمد لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة، وآخرها المقترح الذي حظي بموافقة حركة حماس، والذي من شأنه أن يفضي لصفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعّال للتعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة".
ودعا عبد العاطي، "المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية لبذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه السياسات وممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حالياً بناء على مُقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала