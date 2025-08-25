https://sarabic.ae/20250825/محلل-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-اتفاق-سياسي-وعسكري-في-إسرائيل-على-تنفيذ-خطة-احتلال-غزة-وتهجير-السكان-1104123760.html

محلل فلسطيني لـ "سبوتنيك": اتفاق سياسي وعسكري في إسرائيل على تنفيذ خطة احتلال غزة وتهجير السكان

محلل فلسطيني لـ "سبوتنيك": اتفاق سياسي وعسكري في إسرائيل على تنفيذ خطة احتلال غزة وتهجير السكان

قال الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن تكثيف الاحتلال الإسرائيلي لقصفه على قطاع غزة يشير إلى تصعيد عسكري كبير وخطير.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الاحتلال الإسرائيلي زاد من وتيرة القصف الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة في القطاع، مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة في أرواح المدنيين، بينهم أطفال ونساء ومسنون وصحفيون ورجال الدفاع المدني.وأشار صافي إلى أن المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل اتفقا على المضي قدما في الخطة العسكرية لاحتلال غزة، وتهجير أكثر من 850 ألف فلسطيني إلى جنوب القطاع، تمهيداً لتنفيذ خطة التهجير.وأكد أن الحرب تهدف إلى تحقيق اتجاهين، الأول هو الضغط على السكان للتوجه نحو الجنوب، والثاني هو تحييد المقاومة والبحث عن الأسرى من خلال تكثيف العمل الاستخباراتي الكبير بين الموساد والجيش، بإيعاز من المستوى السياسي.كما أشار إلى أن التحركات المستمرة للجيش تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية محددة، لكنها في المقابل تزيد من حدة التوترات وتؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح. وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، اليوم الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.وقال المجمع في بيان، اليوم الإثنين، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة، والمصور الصحفي حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة".بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الإثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".ودعت مصر، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حالياً للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.وأشار عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بمقر المنظمة في مدينة جدة، إلى "استمرار إسرائيل في انتهاكاتها السافرة والممنهجة وارتكابها الجرائم والإبادة الجماعية ضد شعب أعزل".وأكد أن "إسرائيل تستخدم التجويع والحصار وعرقلة عمل المؤسسات الأممية للنيل من صمود وبسالة الشعب الفلسطيني في غزة ودفعه للقبول بخيار التهجير تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع".وشدد وزير الخارجية المصري، على "ضرورة تسهيل الجانب الإسرائيلي دخول المساعدات بشكل فوري من خلال كافة المعابر دون أي عوائق أو قيود"، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج لما لا يقل عن 700 شاحنة يومياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع.كما أعرب عبد العاطي، عن "إدانة مصر بأشد العبارات لتوسيع إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة"، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب والتجاهل المتعمد لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة، وآخرها المقترح الذي حظي بموافقة حركة حماس، والذي من شأنه أن يفضي لصفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعّال للتعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة".ودعا عبد العاطي، "المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية لبذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه السياسات وممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حالياً بناء على مُقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

