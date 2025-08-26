https://sarabic.ae/20250826/عضو-عربي-سابق-بالكنيست-لـ-سبوتنيك-احتجاجات-الداخل-الإسرائيلي-قد-تدفع-نتنياهو-لإبرام-صفقة-تبادل-1104165267.html

عضو عربي سابق بالكنيست لـ "سبوتنيك": احتجاجات الداخل الإسرائيلي قد تدفع نتنياهو لإبرام صفقة تبادل

عضو عربي سابق بالكنيست لـ "سبوتنيك": احتجاجات الداخل الإسرائيلي قد تدفع نتنياهو لإبرام صفقة تبادل

سبوتنيك عربي

قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست السابق، إن إسرائيل تشهد حالة من "تشويش الوضع الداخلي" بخروج أكثر من 100 مظاهرة احتجاجية ضد سياسة...

إسرائيل

غزة

فلسطين المحتلة

حصري

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المطلب الأساسي لهذه المظاهرات، التي تتسع رقعتها، هو إبرام صفقة فورية مع حركة حماس لإعادة جميع الأسرىـ ووقف ما وصفه بـ "حرب الإبادة والتجويع" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المطالبات قد تتزايد من أجل عقد صفقة بشكل فوري ودون تردد، معتبراً أن الوضع المأساوي في قطاع غزة يعود بالضرر على جميع المخطوفين الأحياء.وأكد كنعان أن المطلب الأساسي بإبرام صفقة فورية يأتي خاصة بعد أن علم الرأي العام الإسرائيلي بأن حركة حماس قد أجابت بالإيجاب على المقترح الذي قدمه الوسطاء، لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.وفيما أشار إلى صعوبة تسبب هذه الاحتجاجات في إسقاط حكومة نتنياهو التي تتمتع بأغلبية برلمانية قوية، إلا أنها ستؤثر بلا شك على الرأي العام وعلى المسؤولين المنتخبين.ويرى كنعان أن هذا الضغط الشعبي، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي المتغيرة ومقتل أكثر من 20 صحفياً في قصف استهدف مجمع ناصر الطبي، قد يفرض على حكومة نتنياهو القبول بإبرام صفقة. وخلص إلى أن هذه الأحداث أشعلت الوضع على الصعيدين المحلي والعالمي وسيكون لها تأثيرها.وتعيش إسرائيل منذ الأحد، على وقع الاحتجاجات وإغلاق الطرق، في إطار إضراب عام يهدف للضغط على الحكومة لمنعها من توسيع الحرب واحتلال غزة، وحملها على إنهائها واستعادة الأسرى، فيما اتهمت الحكومة المتظاهرين بإضعاف الموقف الإسرائيلي وخدمة موقف حركة حماس. وتظاهر محتجون في مئات المواقع الإسرائيلية، وأغلقوا شوارع رئيسية خاصة في تل أبيب والقدس، حيث اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين في إطار يوم إضراب عام وتعطيل الحياة في إسرائيل.وأشعل عائلات الأسرى الإسرائيليين الإطارات المطاطية ويغلقون الطريق الواصل بين "تل أبيب" ومدينة حيفا، للضغط على الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل مع "حماس".وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، أن "المئات من الإسرائيليين من أقارب عائلات الأسرى، خرجوا للتظاهر أمام منازل أكثر من وزير على رأسهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس".وتواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في قطاع غزة خاصة بعد الموافقة على خطة احتلال غزة، التي تتضمن تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

إسرائيل

غزة

فلسطين المحتلة

إسرائيل, غزة, فلسطين المحتلة, حصري