عائلات الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون أمام منازل الوزراء: لم يرغبوا في رؤيتنا منذ أشهر

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
أمساليوم
عائلات الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون أمام منازل الوزراء: لم يرغبوا في رؤيتنا منذ أشهر
غزة
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن "المئات من الإسرائيليين من أقارب عائلات الأسرى، خرجوا للتظاهر أمام منازل أكثر من وزير على رأسهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس".وأكدت القناة، نقلًا عن هيئة عائلات الأسرى، أن "هؤلاء الوزراء لم يرغبوا برؤيتهم منذ أشهر"، حيث نقلت عن يهودا كوهين، والد نمرود كوهين، الجندي الأسير، من أمام منزل وزير الدفاع كاتس: "جئت لأذكركم في اليوم الـ688، أن جنديا من الجيش الإسرائيلي أُرسل للدفاع عن البلاد بدبابة معطلة".وقال نمرود كوهين: "ابني لا يزال يقبع في أنفاق غزة… إن كنت تعتقد أنك وزير الدفاع حقًا، فتصرّف كوزير دفاع، لا كوزير حرب".ويوم أمس السبت، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، تفاصيل خلافات حادة وقعت خلال اجتماع أمني بشأن الهجوم المخطط على مدينة غزة، وذكرت أن اجتماعا ضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ناقش "خطة السيطرة على مدينة غزة".وأكدت القناة أن "الاجتماع ضم أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير، وتناول الهجوم العسكري المخطط له على مدينة غزة، حيث نشب الخلاف بين زامير من جهة وسموتريتش وبن غفير من جهة أخرى".وقال وزير المالية في الاجتماع لزامير: "لقد كلفناك باتخاذ إجراء سريع، من لا يُخلي سبيله، لا تعطه ماء ولا كهرباء، دعه يموت جوعا أو يستسلم. هذا ما نريده وأنت قادر عليه".ليرد عليه الجنرال إيال زامير، صارخا في وجهه: "أنت لا تفهم شيئا، لا تدري ما الفرق بين الكتيبة واللواء، هذا يأخذ وقتا".يذكر أن خطة السيطرة على غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، خرجوا للتظاهر أمام منازل عدد من الوزراء، للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن "المئات من الإسرائيليين من أقارب عائلات الأسرى، خرجوا للتظاهر أمام منازل أكثر من وزير على رأسهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس".
وأكدت القناة، نقلًا عن هيئة عائلات الأسرى، أن "هؤلاء الوزراء لم يرغبوا برؤيتهم منذ أشهر"، حيث نقلت عن يهودا كوهين، والد نمرود كوهين، الجندي الأسير، من أمام منزل وزير الدفاع كاتس: "جئت لأذكركم في اليوم الـ688، أن جنديا من الجيش الإسرائيلي أُرسل للدفاع عن البلاد بدبابة معطلة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
قائد عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو تجاهل تحذيرات من 7 أكتوبر
أمس, 20:05 GMT
وقال نمرود كوهين: "ابني لا يزال يقبع في أنفاق غزة… إن كنت تعتقد أنك وزير الدفاع حقًا، فتصرّف كوزير دفاع، لا كوزير حرب".
ويوم أمس السبت، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، تفاصيل خلافات حادة وقعت خلال اجتماع أمني بشأن الهجوم المخطط على مدينة غزة، وذكرت أن اجتماعا ضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ناقش "خطة السيطرة على مدينة غزة".
وأكدت القناة أن "الاجتماع ضم أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير، وتناول الهجوم العسكري المخطط له على مدينة غزة، حيث نشب الخلاف بين زامير من جهة وسموتريتش وبن غفير من جهة أخرى".

وقال زامير خلال الاجتماع إنه "من الصعب على الجيش الإسرائيلي تحديد مدة زمنية لعملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من غزة"، ليرد عليه سموتريتش، قائلًا: "هذا ليس ما أمرت به القيادة السياسية، أنتم لا تريدون هزيمة حماس".

وقال وزير المالية في الاجتماع لزامير: "لقد كلفناك باتخاذ إجراء سريع، من لا يُخلي سبيله، لا تعطه ماء ولا كهرباء، دعه يموت جوعا أو يستسلم. هذا ما نريده وأنت قادر عليه".
ليرد عليه الجنرال إيال زامير، صارخا في وجهه: "أنت لا تفهم شيئا، لا تدري ما الفرق بين الكتيبة واللواء، هذا يأخذ وقتا".
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مقتل المصور الصحفي الفلسطيني خالد المدهون بنيران إسرائيلية في غزة... صور
أمس, 16:38 GMT
يذكر أن خطة السيطرة على غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
