قائد عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو تجاهل تحذيرات من 7 أكتوبر

قائد عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو تجاهل تحذيرات من 7 أكتوبر

صرح رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، الجنرال أهارون حاليفا، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يكن مهتما بالاستماع لتقييمات الاستخبارات.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن تسريبات للجنرال حاليفا أن نتنياهو تلقى تحذيرات باحتمال اندلاع حرب قبل عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكنه تجاهلها.وأكد الجنرال حاليفا أن "نتنياهو كان يلتقي مع رئيس الاستخبارات العسكرية مرة في الأسبوع، ثم تقلص الأمر إلى مرة كل شهر ثم مرة كل شهرين، وفي النهاية كانت الاجتماعات تعقد مرة كل ستة أشهر".وقال الجنرال حاليفا إن "بناء الجدار العازل حول قطاع غزة كان أفشل مشروع على الإطلاق، وأنفقنا فيه مليارات دون فائدة. لم يتخيل أحد أن يقتحم عشرات المقاتلين من غزة الحدود دون التمكّن من مواجهتهم".وتأتي هذه التسريبات بعد أسبوع من نشر تسريبات سابقة للجنرال أهارون حاليفا، والتي تضمنت تعليقا مثيرا للجدل عندما قال: "لكل شخص قُتل في 7 أكتوبر، يجب أن يموت 50 فلسطينيا".وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".وبدوره، صرّح جيريمي لورانس، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأنه "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

