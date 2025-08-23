https://sarabic.ae/20250823/غانتس-أطالب-بتشكيل-حكومة-إسرائيلية-موحدة-1104071073.html
غانتس: أطالب بتشكيل حكومة إسرائيلية موحدة
غانتس: أطالب بتشكيل حكومة إسرائيلية موحدة
دعا وزير الأمن الإسرائيلي السابق بيني غانتس، مساء اليوم السبت، إلى تشكيل حكومة إسرائيلية موحدة في بلاده. 23.08.2025
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن غانتس في كلمة له، دعوته إلى تشكيل حكومة موحدة في إسرائيل، تتبنى خطة شاملة تشمل إطلاق سراح جميع المختطفين وإقرار قانون التجنيد والتوجه إلى انتخابات خلال ستة أشهر.وطالب غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان بتشكيل "حكومة إنقاذ المختطفين".وأشار بيني غانتس، الذي سبق وتولى مهمة وزير الدفاع في بلاده، إلى أنه "سيلاحق حماس لكن إعادة المختطفين أولا"، منوها إلى أنه يقترح "دخول أحزاب المعارضة إلى الحكومة الإسرائيلية حتى موعد الانتخابات بدلا من الأحزاب المتشددة التي تعرقل تقدم ملف المختطفين والتجنيد".وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".وبدوره، صرّح جيريمي لورانس، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأنه "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن غانتس في كلمة له، دعوته إلى تشكيل حكومة موحدة في إسرائيل، تتبنى خطة شاملة تشمل إطلاق سراح جميع المختطفين وإقرار قانون التجنيد والتوجه إلى انتخابات خلال ستة أشهر.
وطالب غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان بتشكيل "حكومة إنقاذ المختطفين".
وأشار بيني غانتس
، الذي سبق وتولى مهمة وزير الدفاع في بلاده، إلى أنه "سيلاحق حماس لكن إعادة المختطفين أولا"، منوها إلى أنه يقترح "دخول أحزاب المعارضة إلى الحكومة الإسرائيلية حتى موعد الانتخابات بدلا من الأحزاب المتشددة التي تعرقل تقدم ملف المختطفين والتجنيد".
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت، أمس الجمعة، حالة "المجاعة الكارثية" في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.
وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".
وبدوره، صرّح جيريمي لورانس، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
، بأنه "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".