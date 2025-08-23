غانتس: أطالب بتشكيل حكومة إسرائيلية موحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
دعا وزير الأمن الإسرائيلي السابق بيني غانتس، مساء اليوم السبت، إلى تشكيل حكومة إسرائيلية موحدة في بلاده.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن غانتس في كلمة له، دعوته إلى تشكيل حكومة موحدة في إسرائيل، تتبنى خطة شاملة تشمل إطلاق سراح جميع المختطفين وإقرار قانون التجنيد والتوجه إلى انتخابات خلال ستة أشهر.
وطالب غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان بتشكيل "حكومة إنقاذ المختطفين".
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مقتل المصور الصحفي الفلسطيني خالد المدهون بنيران إسرائيلية في غزة... صور
16:38 GMT
وأشار بيني غانتس، الذي سبق وتولى مهمة وزير الدفاع في بلاده، إلى أنه "سيلاحق حماس لكن إعادة المختطفين أولا"، منوها إلى أنه يقترح "دخول أحزاب المعارضة إلى الحكومة الإسرائيلية حتى موعد الانتخابات بدلا من الأحزاب المتشددة التي تعرقل تقدم ملف المختطفين والتجنيد".

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت، أمس الجمعة، حالة "المجاعة الكارثية" في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.

وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".
وبدوره، صرّح جيريمي لورانس، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأنه "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".
