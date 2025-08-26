https://sarabic.ae/20250826/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-عملية-عسكرية-واسعة-في-مدينة-رام-الله--1104146985.html

الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية واسعة في مدينة رام الله

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "بدء عملية حاسمة وغير اعتيادية وسط مدينة رام الله". 26.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-26T12:03+0000

أخبار الضفة الغربية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103955543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a7bf84c77b230f59ee72b6e68fd8155.jpg

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، شملت بيت لحم والخليل ورام الله، ضمن حملة على شركات الصرافة الفلسطينية".واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي تقوع والعساكرة في محافظة بيت لحم، وأصيب عدد من الفلسطينيين قرب مدخل بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".كما أفاد التلفزيون الفلسطيني الرسمي، بأن "القوات الإسرائيلية انسحبت من وسط مدينتي رام الله والبيرة مخلفة 24 إصابة".وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل بعد مداهمتها محلا للصرافة عند المنطقة المحاصرة وسط مدينتي رام الله والبيرة، حيث استولى على جميع محتوياته.ووقعت 21 دولة، في وقت سابق، على بيان مشترك، وصفت فيه موافقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنه "غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي".ووافقت إسرائيل، في وقت سابق، على خطط بناء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) والمعروفة باسم "إي 1" شرق القدس.وجاء في بيان وزراء الخارجية، الذي وقعت عليه أيضا أستراليا وكندا وإيطاليا: "ندين هذا القرار وندعو إلى التراجع عنه فورًا بأشد العبارات".كما وقع على البيان كل من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.

إسرائيل

أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي