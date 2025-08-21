https://sarabic.ae/20250821/بريطانيا-تستدعي-السفيرة-الإسرائيلية-بسبب-المشروع-الاستيطاني-في-الضفة-الغربية-1104001514.html
بريطانيا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بسبب المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، إن استدعاء السفيرة يأتي ضمن موقف بريطاني واضح برفض المشروع الاستيطاني الذي تعتبره لندن خرقا صارخا للقانون الدولي.وأكد البيان أن 21 شريكا دوليا بينهم بريطانيا يدينون القرار الإسرائيلي، الذي يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.وقالت الخارجية البريطانية إن الاستيطان يشكل عقبة أمام السلام، مطالبة تل أبيب بالتراجع عن قرارها، وتجنب أي خطوات أحادية من شأنها تعقيد الأوضاع بصورة أكبر.وتقع منطقة "إي 1" بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" وتعد من أكثر المشاريع الاستيطانية إثارة للجدل، لأن بناءها يفصل الأراضي الفلسطينية جغرافيا في خطوة يمكن أن تصنع نهاية حل الدولتين وتجعل إنشاء دولة فلسطينية فكرة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.ويأتي القرار البريطاني بشأن الاستيطان في الضفة الغربية في ذات الوقت الذي أعلن فيه إسرائيل استعدادها لحشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال وقت قريب لتنفيذ خطة احتلال غزة، التي تتضمن تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب القطاع، الذي تسببت الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
