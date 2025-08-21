بريطانيا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بسبب المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250821/بريطانيا-تستدعي-السفيرة-الإسرائيلية-بسبب-المشروع-الاستيطاني-في-الضفة-الغربية-1104001514.html
بريطانيا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بسبب المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية
بريطانيا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بسبب المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفيرة إسرائيل لدى لندن تسيبي حوتوفلي، على خلفية مصادقة "اللجنة العليا للتخطيط" الإسرائيلية على خطة البناء الاستيطاني في منطقة... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T16:08+0000
2025-08-21T16:08+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار الضفة الغربية
ملف المستوطنات الإسرائيلية
بريطانيا
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/14/1073751002_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_8ea9c67a0ba7dbd5a9b14c3cb8d82a87.jpg
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، إن استدعاء السفيرة يأتي ضمن موقف بريطاني واضح برفض المشروع الاستيطاني الذي تعتبره لندن خرقا صارخا للقانون الدولي.وأكد البيان أن 21 شريكا دوليا بينهم بريطانيا يدينون القرار الإسرائيلي، الذي يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.وقالت الخارجية البريطانية إن الاستيطان يشكل عقبة أمام السلام، مطالبة تل أبيب بالتراجع عن قرارها، وتجنب أي خطوات أحادية من شأنها تعقيد الأوضاع بصورة أكبر.وتقع منطقة "إي 1" بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" وتعد من أكثر المشاريع الاستيطانية إثارة للجدل، لأن بناءها يفصل الأراضي الفلسطينية جغرافيا في خطوة يمكن أن تصنع نهاية حل الدولتين وتجعل إنشاء دولة فلسطينية فكرة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.ويأتي القرار البريطاني بشأن الاستيطان في الضفة الغربية في ذات الوقت الذي أعلن فيه إسرائيل استعدادها لحشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال وقت قريب لتنفيذ خطة احتلال غزة، التي تتضمن تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب القطاع، الذي تسببت الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250815/بين-إسرائيل-الكبرى-ومستوطنة-الفصل-هل-تكون-نهاية-حلم-الدولة-الفلسطينية-1103747299.html
https://sarabic.ae/20231205/الخارجية-المصرية-تدين-قرار-إسرائيل-بناء-مستوطنة-جديدة-في-أراضي-القدس-الشرقية-1083787520.html
بريطانيا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/14/1073751002_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_2a2e601bc9d80431c4543e90b6190d43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الضفة الغربية, ملف المستوطنات الإسرائيلية, بريطانيا, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الضفة الغربية, ملف المستوطنات الإسرائيلية, بريطانيا, إسرائيل

بريطانيا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بسبب المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية

16:08 GMT 21.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالضفة الغربية
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفيرة إسرائيل لدى لندن تسيبي حوتوفلي، على خلفية مصادقة "اللجنة العليا للتخطيط" الإسرائيلية على خطة البناء الاستيطاني في منطقة "إي - 1" شرق القدس المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، إن استدعاء السفيرة يأتي ضمن موقف بريطاني واضح برفض المشروع الاستيطاني الذي تعتبره لندن خرقا صارخا للقانون الدولي.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
بين "إسرائيل الكبرى" و"مستوطنة الفصل"... هل تكون نهاية حلم الدولة الفلسطينية؟
15 أغسطس, 07:18 GMT
وأكد البيان أن 21 شريكا دوليا بينهم بريطانيا يدينون القرار الإسرائيلي، الذي يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
وقالت الخارجية البريطانية إن الاستيطان يشكل عقبة أمام السلام، مطالبة تل أبيب بالتراجع عن قرارها، وتجنب أي خطوات أحادية من شأنها تعقيد الأوضاع بصورة أكبر.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
الخارجية المصرية تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في أراضي القدس الشرقية
5 ديسمبر 2023, 22:48 GMT
وتقع منطقة "إي 1" بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" وتعد من أكثر المشاريع الاستيطانية إثارة للجدل، لأن بناءها يفصل الأراضي الفلسطينية جغرافيا في خطوة يمكن أن تصنع نهاية حل الدولتين وتجعل إنشاء دولة فلسطينية فكرة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ويأتي القرار البريطاني بشأن الاستيطان في الضفة الغربية في ذات الوقت الذي أعلن فيه إسرائيل استعدادها لحشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال وقت قريب لتنفيذ خطة احتلال غزة، التي تتضمن تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب القطاع، الذي تسببت الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала