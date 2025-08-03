https://sarabic.ae/20250803/نتنياهو-الوضع-القائم-في-القدس-لم-ولن-يتغير-1103319215.html

نتنياهو: الوضع القائم في القدس لم ولن يتغير

نتنياهو: الوضع القائم في القدس لم ولن يتغير

سبوتنيك عربي

صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن "سياسة إسرائيل في الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف لم تتغير ولن تتغير"، وذلك... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T10:37+0000

2025-08-03T10:37+0000

2025-08-03T10:37+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

غزة

العالم العربي

بنيامين نتنياهو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/11/1087066804_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_81cbb0b9036c4306c796e25265850398.jpg

وشوهد بن غفير وهو يؤم صلوات تلمودية مع مجموعات من الإسرائيليين في المسجد الأقصى، خلال زيارة لإحياء ذكرى خراب الهيكل، وهي المرة الأولى التي يصلي فيها الزعيم اليميني المتطرف علنا في هذا المكان المتوتر.ويبدو أن هذه الخطوة تتحدى الوضع الراهن القائم منذ فترة طويلة، والذي بموجبه يُسمح لليهود بزيارة المسجد الأقصى، الذي تديره الأوقاف الأردنية، ولكن لا يُسمح لهم بالصلاة فيه، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ولطالما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى منح اليهود حقوق الصلاة في الموقع، وقد أثارت زياراته السابقة إدانة شديدة في جميع أنحاء العالم العربي.بالإضافة إلى ذلك، لطالما منعت العديد من السلطات الدينية اليهودية زيارة الموقع، خوفا من وطء أرض مقدسة في حالة عدم طهارة.وأدانت وزارة الخارجية الأردنية بشدة، اليوم الأحد، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، واعتبرته خرقا فاضحًا للقانون الدولي واستفزازًا وتصعيدًا مرفوضًا، مؤكدة أن لا سيادة لإسرائيل على الحرم القدسي الشريف.وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه الانتهاكات "التي تُعد مساسا بالوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولة لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، محذرًا من تداعيات هذه الأفعال".وجدد القضاة التأكيد على أن الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو حق خالص للمسلمين، وأن أوقاف القدس الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

https://sarabic.ae/20250803/خلال-اقتحامه-للمسجد-الأقصى-بن-غفير-يجب-أن-نحتل-غزة-وتشجيع-سكانها-على-الهجرة-الطوعية-فيديو-1103318984.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي, بنيامين نتنياهو