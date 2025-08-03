نتنياهو: الوضع القائم في القدس لم ولن يتغير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
On air
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:43 GMT
17 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250803/نتنياهو-الوضع-القائم-في-القدس-لم-ولن-يتغير-1103319215.html
نتنياهو: الوضع القائم في القدس لم ولن يتغير
نتنياهو: الوضع القائم في القدس لم ولن يتغير
سبوتنيك عربي
صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن "سياسة إسرائيل في الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف لم تتغير ولن تتغير"، وذلك... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T10:37+0000
2025-08-03T10:37+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العالم العربي
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/11/1087066804_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_81cbb0b9036c4306c796e25265850398.jpg
وشوهد بن غفير وهو يؤم صلوات تلمودية مع مجموعات من الإسرائيليين في المسجد الأقصى، خلال زيارة لإحياء ذكرى خراب الهيكل، وهي المرة الأولى التي يصلي فيها الزعيم اليميني المتطرف علنا في هذا المكان المتوتر.ويبدو أن هذه الخطوة تتحدى الوضع الراهن القائم منذ فترة طويلة، والذي بموجبه يُسمح لليهود بزيارة المسجد الأقصى، الذي تديره الأوقاف الأردنية، ولكن لا يُسمح لهم بالصلاة فيه، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ولطالما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى منح اليهود حقوق الصلاة في الموقع، وقد أثارت زياراته السابقة إدانة شديدة في جميع أنحاء العالم العربي.بالإضافة إلى ذلك، لطالما منعت العديد من السلطات الدينية اليهودية زيارة الموقع، خوفا من وطء أرض مقدسة في حالة عدم طهارة.وأدانت وزارة الخارجية الأردنية بشدة، اليوم الأحد، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، واعتبرته خرقا فاضحًا للقانون الدولي واستفزازًا وتصعيدًا مرفوضًا، مؤكدة أن لا سيادة لإسرائيل على الحرم القدسي الشريف.وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه الانتهاكات "التي تُعد مساسا بالوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولة لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، محذرًا من تداعيات هذه الأفعال".وجدد القضاة التأكيد على أن الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو حق خالص للمسلمين، وأن أوقاف القدس الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
https://sarabic.ae/20250803/خلال-اقتحامه-للمسجد-الأقصى-بن-غفير-يجب-أن-نحتل-غزة-وتشجيع-سكانها-على-الهجرة-الطوعية-فيديو-1103318984.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/11/1087066804_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a42fc03bf33a64609ca82178fb0a4584.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي, بنيامين نتنياهو

نتنياهو: الوضع القائم في القدس لم ولن يتغير

10:37 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن "سياسة إسرائيل في الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف لم تتغير ولن تتغير"، وذلك في أعقاب الصلاة العلنية التي أداها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في الموقع في وقت سابق من اليوم.
وشوهد بن غفير وهو يؤم صلوات تلمودية مع مجموعات من الإسرائيليين في المسجد الأقصى، خلال زيارة لإحياء ذكرى خراب الهيكل، وهي المرة الأولى التي يصلي فيها الزعيم اليميني المتطرف علنا في هذا المكان المتوتر.
ويبدو أن هذه الخطوة تتحدى الوضع الراهن القائم منذ فترة طويلة، والذي بموجبه يُسمح لليهود بزيارة المسجد الأقصى، الذي تديره الأوقاف الأردنية، ولكن لا يُسمح لهم بالصلاة فيه، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ولطالما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى منح اليهود حقوق الصلاة في الموقع، وقد أثارت زياراته السابقة إدانة شديدة في جميع أنحاء العالم العربي.
بالإضافة إلى ذلك، لطالما منعت العديد من السلطات الدينية اليهودية زيارة الموقع، خوفا من وطء أرض مقدسة في حالة عدم طهارة.
وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
خلال اقتحامه للمسجد الأقصى.. بن غفير: يجب أن نحتل غزة وتشجيع سكانها على الهجرة الطوعية.. فيديو
09:58 GMT
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية بشدة، اليوم الأحد، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، واعتبرته خرقا فاضحًا للقانون الدولي واستفزازًا وتصعيدًا مرفوضًا، مؤكدة أن لا سيادة لإسرائيل على الحرم القدسي الشريف.
وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه الانتهاكات "التي تُعد مساسا بالوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولة لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، محذرًا من تداعيات هذه الأفعال".
وجدد القضاة التأكيد على أن الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو حق خالص للمسلمين، وأن أوقاف القدس الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала