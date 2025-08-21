https://sarabic.ae/20250821/الأمم-المتحدة-ندعو-إسرائيل-إلى-التوقف-الفوري-عن-الأنشطة-الاستيطانية-في-الضفة-الغربية-1103976927.html

الأمم المتحدة: ندعو إسرائيل إلى التوقف الفوري عن الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية

الأمم المتحدة: ندعو إسرائيل إلى التوقف الفوري عن الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات... 21.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-21T03:59+0000

2025-08-21T03:59+0000

2025-08-21T03:59+0000

منظمة الأمم المتحدة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة الغربية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104063/04/1040630462_0:71:3600:2096_1920x0_80_0_0_8284904e6981afd371fb35df1d0fc0e0.jpg

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي الأربعاء إن الأمين العام "يدين قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات، والذي سيوجه ضربة قاسية لحل الدولتين".وأضاف أن الأمين العام يدعو تل أبيب إلى "وقف جميع أنشطة الاستيطان والالتزام الكامل بالقانون الدولي".وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، وافقت السلطات الإسرائيلية، على خطة البناء "إي 1" في مستوطنة معاليه أدوميم، لفصل الضفة الغربية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت، بشكل نهائي، على مخطط "إي 1" الاستيطاني الذي يضم بناء نحو 3400 وحدة سكنية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من مدينة القدس.وأكدت الصحيفة أنه تمت الموافقة الإسرائيلية على إقامة مستوطنة جديدة في مستوطنة "عسائيل" قرب جبل الخليل، وتشمل بناء 342 وحدة سكنية إلى جانب مبان عامة وبنى تحتية.من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المستوطنة ستعزل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة، وتقوض إمكانية حل الدولتين.والأسبوع الماضي، أعلن الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لقيام دولة فلسطينية.وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة: "بعد 20 عاماً من التأجيل والضغوط، نعلن اليوم أن القيد قد كُسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق"، مؤكدا أن الخطة "ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية".وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".يشار إلى أن الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية ترى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين، من خلال تمزيق أوصال الأراضي الفلسطينية.وتشير التقارير إلى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين، وتم تدمير مزارع ومنازل، وقطع المياه والكهرباء عن التجمعات السكنية الفلسطينية.ووفق منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، بينها "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش" إضافة إلى تقارير الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من اعتداءات المستوطنين تمر من دون محاسبة.

https://sarabic.ae/20250820/إسرائيل-توافق-على-مخطط-إي-1-لفصل-الضفة-الغربية-1103961030.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية