وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة

02.09.2025

وخلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على هامش المشاركة في فعاليات منتدى "بليد" في سلوفينيا، شدد عبد العاطي على "ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوضع حد للقيود، التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".وحذّر من "خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسع في العمليات العسكرية، التي تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية"، منوّهًا بأهمية "الضغط على الجانب الإسرائيلي لقبول المقترح المطروح لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات والتوقف عن تمسكها بشروط تعجيزية".وأعرب وزير الخارجية المصري عن "التطلع لقيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعّالة لوضع حد للجرائم الإسرائيلية ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "القاهرة تدين استمرار توسع العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي الإنساني، بما يتعارض بشكل كامل مع الرغبة الدولية في وضع حد للحرب على قطاع غزة، وللتصعيد الناتج عنها بالمنطقة".وأكد البيان أن "عدم تجاوب إسرائيل، حتى الآن، مع الصفقة المطروحة من مصر وقطر، في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعكس غيابًا كاملًا للإرادة الإسرائيلية في خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام، ووجود نوايا واضحة للاستمرار في العدوان على الأبرياء في قطاع غزة، وهو ما يهدد بمضاعفة العواقب الكارثية الوخيمة على الوضع الإنساني في غزة، ولا سيما في ظل سياسات التجويع والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزّل في القطاع".وشددت مصر، وفق البيان، على "رفضها القاطع لهذا النهج الإسرائيلي العدواني، المتسبب في تأزم الوضع في المنطقة ووضعها على مسار تصادمي ينذر بالمزيد من التصعيد والصراع، نتيجة تجاهل إسرائيل الجهود الحثيثة المبذولة لخفض التصعيد ووقف الحرب على قطاع غزة، والتوسع المستمر في سياسات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتراجع عن مسار السلام المرتكز على حل الدولتين والمدعوم إقليميا ودوليا".وأكدا رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيرين إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

