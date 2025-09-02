https://sarabic.ae/20250902/مقتل-95-فلسطينيا-في-غزة-منذ-فجر-اليوم-1104426195.html

مقتل 95 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم

مقتل 95 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن 95 فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم. 02.09.2025

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الثلاثاء، "بمقتل 95 مواطنا في قطاع غزة منذ فجر اليوم، جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع".ونقلت الوكالة عن مصادر طبية من داخل غزة، أن القتلى الفلسطينيين توزعوا على عدد من مستشفيات القطاع، على النحو التالي: مستشفى الشفاء 35، وعيادة الشيخ رضوان 4، ومستشفى العودة 10، ومستشفى الأقصى 3، ومستشفى ناصر 31، ومستشفى المعمداني 12.وفي وقت سابق، شدد وزيرا خارجية مصر وقطر، على أن "جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء".وأكدا رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيرين إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

