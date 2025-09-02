https://sarabic.ae/20250902/جنود-إسرائيليون-إهمال-القادة-تسبب-بمقتل-وإصابة-جنود-في-غزة-1104423508.html

جنود إسرائيليون: إهمال القادة تسبب بمقتل وإصابة جنود في غزة

جنود إسرائيليون: إهمال القادة تسبب بمقتل وإصابة جنود في غزة

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، عن جنود في لواء غولاني بالجيش الإسرائيلي في شهادة لهم، أن هناك حالة من الإهمال من قبل قادة الألوية، خاصة لواء غولاني، ويعاني الجنود بشدة من هذا الإهمال.وذكرت الصحيفة أن "هناك غياب للانضباط العملياتي في محور موراغ يؤدي إلى فقدان أرواح بشرية، وإهمال القادة في لواء غولاني تسبب في مقتل وإصابة جنود في قطاع غزة".وأوضحت الصحيفة نقلا عن جنود يدلون بشهاداتهم أن الجيش لم يجر تحقيقات معمقة وموثوقة، في الحوادث التي قتل أو جرح فيها الجنود".وفي وقت سابق، شدد وزيرا خارجية مصر وقطر، على أن "جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء".وأكدا رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيرين إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

