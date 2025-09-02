https://sarabic.ae/20250902/وزير-خارجية-بريطانيا-توجد-مجاعة-في-غزة-ونريد-صفقة-عاجلة-لإنهاء-المعاناة-1104421290.html

وزير خارجية بريطانيا: توجد مجاعة في غزة ونريد صفقة عاجلة لإنهاء المعاناة

وزير خارجية بريطانيا: توجد مجاعة في غزة ونريد صفقة عاجلة لإنهاء المعاناة

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن قطاع غزة يشهد مجاعة في الوقت الحالي، محذرًا من أن عدم السيطرة عليها سيؤدي إلى حالة من الجوع الواسع الانتشار. 02.09.2025

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، قال فيه لامي، إن ما يحدث في غزة مجاعة من صنع الإنسان في القرن الـ 21، وليست كارثة طبيعية.وتابع: "الوضع في غزة مروع ونريد أن نرى صفقة عاجلة لإنهاء معاناة الجميع"، مضيفًا: "أولويتنا هي وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وإدخال المساعدات".وشدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة أن يكون "وقف إطلاق النار في قطاع غزة دائم"، مشيرا إلى أنه سيعمل مع شركاء بريطانيا في المنطقة حتى يمكن تحقيق حل الدولتين.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

