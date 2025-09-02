وزير خارجية بريطانيا: توجد مجاعة في غزة ونريد صفقة عاجلة لإنهاء المعاناة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250902/وزير-خارجية-بريطانيا-توجد-مجاعة-في-غزة-ونريد-صفقة-عاجلة-لإنهاء-المعاناة-1104421290.html
وزير خارجية بريطانيا: توجد مجاعة في غزة ونريد صفقة عاجلة لإنهاء المعاناة
وزير خارجية بريطانيا: توجد مجاعة في غزة ونريد صفقة عاجلة لإنهاء المعاناة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن قطاع غزة يشهد مجاعة في الوقت الحالي، محذرًا من أن عدم السيطرة عليها سيؤدي إلى حالة من الجوع الواسع الانتشار. 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T12:58+0000
2025-09-02T12:58+0000
العالم
أخبار العالم الآن
بريطانيا
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104421959_0:6:3071:1733_1920x0_80_0_0_04594192495a5ee5a0d85997a276b352.jpg
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، قال فيه لامي، إن ما يحدث في غزة مجاعة من صنع الإنسان في القرن الـ 21، وليست كارثة طبيعية.وتابع: "الوضع في غزة مروع ونريد أن نرى صفقة عاجلة لإنهاء معاناة الجميع"، مضيفًا: "أولويتنا هي وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وإدخال المساعدات".وشدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة أن يكون "وقف إطلاق النار في قطاع غزة دائم"، مشيرا إلى أنه سيعمل مع شركاء بريطانيا في المنطقة حتى يمكن تحقيق حل الدولتين.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250902/وزير-الخارجية-الأردني-إسرائيل-هي-من-فرضت-المجاعة-في-قطاع-غزة-1104409157.html
بريطانيا
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104421959_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_b5640cae09f06fd5ee34ab21bd386577.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل

وزير خارجية بريطانيا: توجد مجاعة في غزة ونريد صفقة عاجلة لإنهاء المعاناة

12:58 GMT 02.09.2025
© AP Photoالوضع الإنساني في قطاع غزة
الوضع الإنساني في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن قطاع غزة يشهد مجاعة في الوقت الحالي، محذرًا من أن عدم السيطرة عليها سيؤدي إلى حالة من الجوع الواسع الانتشار.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، قال فيه لامي، إن ما يحدث في غزة مجاعة من صنع الإنسان في القرن الـ 21، وليست كارثة طبيعية.
وتابع: "الوضع في غزة مروع ونريد أن نرى صفقة عاجلة لإنهاء معاناة الجميع"، مضيفًا: "أولويتنا هي وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وإدخال المساعدات".
وشدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة أن يكون "وقف إطلاق النار في قطاع غزة دائم"، مشيرا إلى أنه سيعمل مع شركاء بريطانيا في المنطقة حتى يمكن تحقيق حل الدولتين.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل هي من فرضت المجاعة في قطاع غزة
09:42 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала