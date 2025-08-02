https://sarabic.ae/20250802/الجيش-الإسرائيلي-يهدد-باستمرار-الحرب-بلا-هوادة-ما-لم-تطلق-حماس-سراح-الأسرى-1103297940.html
الجيش الإسرائيلي يهدد باستمرار الحرب بلا هوادة ما لم تطلق "حماس" سراح الأسرى
الجيش الإسرائيلي يهدد باستمرار الحرب بلا هوادة ما لم تطلق "حماس" سراح الأسرى
سبوتنيك عربي
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من أن الحرب في غزة ستستمر "بلا هوادة" ما لم يتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في بيان عسكري صدر اليوم السبت، حيث قال زامير: "سنعرف خلال الأيام المقبلة ما إذا كنا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن، وإلا فإن المعركة ستتواصل بقوة".وأضاف زامير أن "الحرب مستمرة، وسنقوم بتكييفها وفقا للواقع المتغير بما يخدم مصالحنا"، مشيرا إلى أن الانتصارات الميدانية التي تحققت تمنح قواته مرونة في تنفيذ العمليات العسكرية.من جهة أخرى، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال لقائه عائلات الأسرى في تل أبيب اليوم، أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع نطاق الحرب في غزة بل تسعى لإنهائها، مشددًا على ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين.واتهم رئيس الأركان الإسرائيلي جهات غير محددة بـ"اختلاق اتهامات كاذبة حول مجاعة مفتعلة في غزة"، واصفًا إياها بـ"المخطط المُتعمد لاتهام الجيش الإسرائيلي بجرائم حرب"، محملا حركة حماس مسؤولية "معاناة وقتل المدنيين في القطاع".اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل 1219 شخصًا وفقا لبيانات رسمية. وفي المقابل، ردّت إسرائيل بحرب دامية لا تزال مستمرة، أودت بحياة أكثر من 60,332 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار السن، بحسب وزارة الصحة في غزة.وبعد نحو 22 شهرًا من الحرب، تواجه غزة خطر "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة، حيث يعاني أكثر من مليوني نسمة من نقص حاد في الغذاء والدواء بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في المنطقة.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يهدد باستمرار الحرب بلا هوادة ما لم تطلق "حماس" سراح الأسرى
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من أن الحرب في غزة ستستمر "بلا هوادة" ما لم يتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
جاء ذلك في بيان عسكري صدر اليوم السبت، حيث قال زامير: "سنعرف خلال الأيام المقبلة ما إذا كنا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن، وإلا فإن المعركة ستتواصل بقوة".
وأضاف زامير أن "الحرب مستمرة، وسنقوم بتكييفها وفقا للواقع المتغير بما يخدم مصالحنا"، مشيرا إلى أن الانتصارات الميدانية
التي تحققت تمنح قواته مرونة في تنفيذ العمليات العسكرية.
من جهة أخرى، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال لقائه عائلات الأسرى في تل أبيب اليوم، أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع نطاق الحرب في غزة بل تسعى لإنهائها، مشددًا على ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين.
واتهم رئيس الأركان الإسرائيلي جهات غير محددة بـ"اختلاق اتهامات كاذبة
حول مجاعة مفتعلة في غزة"، واصفًا إياها بـ"المخطط المُتعمد لاتهام الجيش الإسرائيلي بجرائم حرب"، محملا حركة حماس مسؤولية "معاناة وقتل المدنيين في القطاع".
اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل 1219 شخصًا وفقا لبيانات رسمية. وفي المقابل، ردّت إسرائيل بحرب دامية لا تزال مستمرة، أودت بحياة أكثر من 60,332 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار السن، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وبعد نحو 22 شهرًا من الحرب، تواجه غزة خطر "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة، حيث يعاني أكثر من مليوني نسمة من نقص حاد في الغذاء والدواء بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في المنطقة.