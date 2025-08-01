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https://sarabic.ae/20250801/حماس-ترامب-لا-يمل-من-ترديد-الاتهامات-والأكاذيب-الإسرائيلية-1103285692.html
حماس: ترامب لا يمل من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية
حماس: ترامب لا يمل من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
استنكر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، اتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لحركته بسرقة وبيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T19:15+0000
2025-08-01T19:15+0000
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حركة حماس
دونالد ترامب
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ووصف الرشق تصريحات ترامب بـ"الأكاذيب الإسرائيلية التي تبرئ المجرم وتحمل الضحية المسؤولية"، لافتا إلى أن ترامب لا يمل من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية، ونحن لن نملّ من رفضها وتفنيدها. وأكد الرشق في بيان صحفي أن مزاعم ترامب "باطلة ولا تستند إلى أي دليل"، مشيرا إلى أن تقارير منظمات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، فضلا عن تحقيق داخلي لوكالة التنمية الأمريكية (USAID)، فندت هذه الادعاءات، وأكدت عدم وجود أي تقارير تثبت سرقة حماس للمساعدات.وحمّل الرشق الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن "التجويع الممنهج والإبادة" في غزة، واصفا إياها بـ"نتيجة مباشرة للسياسة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، التي تستخدم الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد أكثر من مليوني إنسان".وطالب الإدارة الأمريكية بـ"التوقف عن النظر إلى المشهد بعيون إسرائيلية"، وتحمل مسؤولياتها "الأخلاقية والقانونية"، عبر إدانة حرب التجويع والحصار الجائر، ووقف الدعم للاحتلال، ودعم إدخال المساعدات "بشكل آمن وكامل عبر الأمم المتحدة"، وليس عبر ما وصفها بـ"مصائد مؤسسة غزة الإنسانية التي تستخدم لقتل الجوعى".وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جهوده لإعداد خطة لتوفير الطعام للسكان في قطاع غزة، مؤكدًا أن مساعدة المدنيين على العيش "كان ينبغي أن تحدث منذ زمن طويل".وأعرب ترامب، لوسائل إعلام أمريكية، عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن المجاعة في القطاع، لكنه اتهم حركة حماس بـ"سرقة وبيع المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".وفي سياق متصل، أشاد ترامب بالدور الذي يقوم به ويتكوف، دون أن يحدد طبيعة عمله، مشيرا إلى أنه لم يتلقَ بعد أي إحاطة منه بشأن زيارته الأخيرة لغزة.
https://sarabic.ae/20250801/ماكرون-نفذنا-عملية-إنزال-جوي-للمساعدات-الغذائية-على-قطاع-غزة-1103283420.html
https://sarabic.ae/20250801/مستشار-أمني-أمريكي-سابق-استمرار-حرب-غزة-سيحول-أصدقاء-إسرائيل-إلى-منتقدين-1103282674.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, دونالد ترامب

حماس: ترامب لا يمل من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية

19:15 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
استنكر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، اتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لحركته بسرقة وبيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ووصف الرشق تصريحات ترامب بـ"الأكاذيب الإسرائيلية التي تبرئ المجرم وتحمل الضحية المسؤولية"، لافتا إلى أن ترامب لا يمل من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية، ونحن لن نملّ من رفضها وتفنيدها.
وأكد الرشق في بيان صحفي أن مزاعم ترامب "باطلة ولا تستند إلى أي دليل"، مشيرا إلى أن تقارير منظمات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، فضلا عن تحقيق داخلي لوكالة التنمية الأمريكية (USAID)، فندت هذه الادعاءات، وأكدت عدم وجود أي تقارير تثبت سرقة حماس للمساعدات.
إسقاط مساعدات إنسانية جوا للفلسطينيين وسط قطاع غزة، 29 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
ماكرون: نفذنا عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية على قطاع غزة
18:08 GMT
وحمّل الرشق الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن "التجويع الممنهج والإبادة" في غزة، واصفا إياها بـ"نتيجة مباشرة للسياسة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، التي تستخدم الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد أكثر من مليوني إنسان".
وطالب الإدارة الأمريكية بـ"التوقف عن النظر إلى المشهد بعيون إسرائيلية"، وتحمل مسؤولياتها "الأخلاقية والقانونية"، عبر إدانة حرب التجويع والحصار الجائر، ووقف الدعم للاحتلال، ودعم إدخال المساعدات "بشكل آمن وكامل عبر الأمم المتحدة"، وليس عبر ما وصفها بـ"مصائد مؤسسة غزة الإنسانية التي تستخدم لقتل الجوعى".
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وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جهوده لإعداد خطة لتوفير الطعام للسكان في قطاع غزة، مؤكدًا أن مساعدة المدنيين على العيش "كان ينبغي أن تحدث منذ زمن طويل".
وأعرب ترامب، لوسائل إعلام أمريكية، عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن المجاعة في القطاع، لكنه اتهم حركة حماس بـ"سرقة وبيع المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".
وفي سياق متصل، أشاد ترامب بالدور الذي يقوم به ويتكوف، دون أن يحدد طبيعة عمله، مشيرا إلى أنه لم يتلقَ بعد أي إحاطة منه بشأن زيارته الأخيرة لغزة.
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