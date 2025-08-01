https://sarabic.ae/20250801/حماس-ترامب-لا-يمل-من-ترديد-الاتهامات-والأكاذيب-الإسرائيلية-1103285692.html

حماس: ترامب لا يمل من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية

حماس: ترامب لا يمل من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، اتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لحركته بسرقة وبيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T19:15+0000

2025-08-01T19:15+0000

2025-08-01T19:15+0000

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ووصف الرشق تصريحات ترامب بـ"الأكاذيب الإسرائيلية التي تبرئ المجرم وتحمل الضحية المسؤولية"، لافتا إلى أن ترامب لا يمل من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية، ونحن لن نملّ من رفضها وتفنيدها. وأكد الرشق في بيان صحفي أن مزاعم ترامب "باطلة ولا تستند إلى أي دليل"، مشيرا إلى أن تقارير منظمات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، فضلا عن تحقيق داخلي لوكالة التنمية الأمريكية (USAID)، فندت هذه الادعاءات، وأكدت عدم وجود أي تقارير تثبت سرقة حماس للمساعدات.وحمّل الرشق الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن "التجويع الممنهج والإبادة" في غزة، واصفا إياها بـ"نتيجة مباشرة للسياسة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، التي تستخدم الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد أكثر من مليوني إنسان".وطالب الإدارة الأمريكية بـ"التوقف عن النظر إلى المشهد بعيون إسرائيلية"، وتحمل مسؤولياتها "الأخلاقية والقانونية"، عبر إدانة حرب التجويع والحصار الجائر، ووقف الدعم للاحتلال، ودعم إدخال المساعدات "بشكل آمن وكامل عبر الأمم المتحدة"، وليس عبر ما وصفها بـ"مصائد مؤسسة غزة الإنسانية التي تستخدم لقتل الجوعى".وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جهوده لإعداد خطة لتوفير الطعام للسكان في قطاع غزة، مؤكدًا أن مساعدة المدنيين على العيش "كان ينبغي أن تحدث منذ زمن طويل".وأعرب ترامب، لوسائل إعلام أمريكية، عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن المجاعة في القطاع، لكنه اتهم حركة حماس بـ"سرقة وبيع المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".وفي سياق متصل، أشاد ترامب بالدور الذي يقوم به ويتكوف، دون أن يحدد طبيعة عمله، مشيرا إلى أنه لم يتلقَ بعد أي إحاطة منه بشأن زيارته الأخيرة لغزة.

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