"نكتة سمجة"... بوريل يسخر من عقوبات أوروبا على إسرائيل
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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انتقد المفوض السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشدة رد فعل الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، واصفا تقييد مشاركة إسرائيل في برنامج "Horizon Europe" بأنه "نكتة سمجة".
وفي مقابلة مع موقع "EUobserver"، اعتبر بوريل أن مجرد مناقشة تقليص وصول إسرائيل إلى برنامج البحث العلمي الأوروبي كإجراء وحيد مطروح حاليًا هو أمر هزيل وغير كاف، وقال: "حتى هذا الإجراء البسيط لم تتفق عليه دول الاتحاد بعد... هل هذا كل ما لديهم في ظل ما يحدث؟".
وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي كان بإمكانه اتخاذ خطوات أكثر تأثيرا، كتعليق الاتفاقية التجارية مع إسرائيل، وهو ما كان سيحرمها من نحو مليار يورو سنويا.
وانتقد كذلك الاتفاقات الجارية مع إسرائيل لتوسيع الوصول الإنساني إلى غزة، معتبرا إياها "ذريعة ساخرة" لتفادي فرض عقوبات حقيقية.
28 نوفمبر 2024, 09:24 GMT
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مقترح لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "Horizon Europe"، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة أغلبية الدول الأعضاء.
وفي موقف أكثر حدة، نشر بوريل مساء الجمعة رسالة عبر منصة "إكس"، قال فيها: "فلنعمل كي لا نكون شركاء في الإبادة الجماعية في غزة!".
Cessons d’être complices du génocide à Gaza ! @Le_NouvelObs @lesoir Le @EUCouncil doit enfin décider de sanctionner Israël sans plus attendre. Sinon, il manquera à ses obligations. C’est la seule mesure qui peut amener Israel à cesser de commettre des crimes contre l’humanité— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 2, 2025
ودعا بوريل المجلس الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم بمقاطعة إسرائيل فورًا، محذرًا من أن استمرار الصمت يمثل خرقًا لالتزامات الاتحاد ويجعل منه شريكًا في الجرائم ضد الإنسانية.