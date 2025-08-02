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https://sarabic.ae/20250802/نكتة-سمجة-بوريل-يسخر-من-عقوبات-أوروبا-على-إسرائيل-1103293422.html
"نكتة سمجة"... بوريل يسخر من عقوبات أوروبا على إسرائيل
"نكتة سمجة"... بوريل يسخر من عقوبات أوروبا على إسرائيل
سبوتنيك عربي
انتقد المفوض السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشدة رد فعل الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، واصفا تقييد مشاركة إسرائيل... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T09:01+0000
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وفي مقابلة مع موقع "EUobserver"، اعتبر بوريل أن مجرد مناقشة تقليص وصول إسرائيل إلى برنامج البحث العلمي الأوروبي كإجراء وحيد مطروح حاليًا هو أمر هزيل وغير كاف، وقال: "حتى هذا الإجراء البسيط لم تتفق عليه دول الاتحاد بعد... هل هذا كل ما لديهم في ظل ما يحدث؟".وانتقد كذلك الاتفاقات الجارية مع إسرائيل لتوسيع الوصول الإنساني إلى غزة، معتبرا إياها "ذريعة ساخرة" لتفادي فرض عقوبات حقيقية.وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مقترح لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "Horizon Europe"، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة أغلبية الدول الأعضاء.وفي موقف أكثر حدة، نشر بوريل مساء الجمعة رسالة عبر منصة "إكس"، قال فيها: "فلنعمل كي لا نكون شركاء في الإبادة الجماعية في غزة!".ودعا بوريل المجلس الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم بمقاطعة إسرائيل فورًا، محذرًا من أن استمرار الصمت يمثل خرقًا لالتزامات الاتحاد ويجعل منه شريكًا في الجرائم ضد الإنسانية.
https://sarabic.ae/20241128/بوريل-حكومة-نتنياهو-تنتهك-القانون-الدولي-الإنساني-1095278335.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, غزة, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, غزة, العالم, أخبار العالم الآن

"نكتة سمجة"... بوريل يسخر من عقوبات أوروبا على إسرائيل

09:01 GMT 02.08.2025
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
تابعنا عبر
انتقد المفوض السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشدة رد فعل الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، واصفا تقييد مشاركة إسرائيل في برنامج "Horizon Europe" بأنه "نكتة سمجة".
وفي مقابلة مع موقع "EUobserver"، اعتبر بوريل أن مجرد مناقشة تقليص وصول إسرائيل إلى برنامج البحث العلمي الأوروبي كإجراء وحيد مطروح حاليًا هو أمر هزيل وغير كاف، وقال: "حتى هذا الإجراء البسيط لم تتفق عليه دول الاتحاد بعد... هل هذا كل ما لديهم في ظل ما يحدث؟".
وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي كان بإمكانه اتخاذ خطوات أكثر تأثيرا، كتعليق الاتفاقية التجارية مع إسرائيل، وهو ما كان سيحرمها من نحو مليار يورو سنويا.
وانتقد كذلك الاتفاقات الجارية مع إسرائيل لتوسيع الوصول الإنساني إلى غزة، معتبرا إياها "ذريعة ساخرة" لتفادي فرض عقوبات حقيقية.
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
بوريل: حكومة نتنياهو تنتهك القانون الدولي الإنساني
28 نوفمبر 2024, 09:24 GMT
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مقترح لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "Horizon Europe"، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة أغلبية الدول الأعضاء.
وفي موقف أكثر حدة، نشر بوريل مساء الجمعة رسالة عبر منصة "إكس"، قال فيها: "فلنعمل كي لا نكون شركاء في الإبادة الجماعية في غزة!".
ودعا بوريل المجلس الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم بمقاطعة إسرائيل فورًا، محذرًا من أن استمرار الصمت يمثل خرقًا لالتزامات الاتحاد ويجعل منه شريكًا في الجرائم ضد الإنسانية.
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