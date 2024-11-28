https://sarabic.ae/20241128/بوريل-حكومة-نتنياهو-تنتهك-القانون-الدولي-الإنساني-1095278335.html

بوريل: حكومة نتنياهو تنتهك القانون الدولي الإنساني

بوريل: حكومة نتنياهو تنتهك القانون الدولي الإنساني

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على "ضرورة عدم تقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية". 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T09:24+0000

2024-11-28T09:24+0000

2024-11-28T09:24+0000

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وقال بوريل، إن "على الأوروبيين دعم عمل الجنائية الدولية وتعزيز قراراتها"، متهما الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بانتهاك القانون الدولي الإنساني.وأضاف أن "الأمل بات يلوح في الأفق في الشرق الأوسط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان"، مشددا على ضرورة العمل على دعم الجيش اللبناني. وبشأن غزة.. أكد بوريل، أن "ما يجري في القطاع انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ونحتاج وقف إطلاق النار كخطوة أولى ثم حلا سياسيا من أجل السلام".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حيز التنفيذ، بحلول الساعة الرابعة من فجر أمس الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

https://sarabic.ae/20241128/تقرير-بنود-سرية-تتعلق-بإيران-في-اتفاق-وقف-النار-مع-لبنان-1095271973.html

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