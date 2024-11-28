https://sarabic.ae/20241128/تقرير-بنود-سرية-تتعلق-بإيران-في-اتفاق-وقف-النار-مع-لبنان-1095271973.html

تقرير: "بنود سرية تتعلق بإيران" في اتفاق وقف النار مع لبنان

تقرير: "بنود سرية تتعلق بإيران" في اتفاق وقف النار مع لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بوجود "بنود سرية" تضمنتها الوثيقة الأمريكية التي مهدت لاتفاق وقف النار في لبنان، تتعلق بإيران. 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T07:38+0000

2024-11-28T07:38+0000

2024-11-28T07:38+0000

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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن هناك بنودا تتعلق بإيران ولم يتم الكشف عنها حتى الآن، غير أنها كشفت عن بعضها، منها البند الأكثر حساسية ويشير إلى الموافقة الأمريكية على التعامل مع إسرائيل في الملف الإيراني.وأوضحت القناة أن رسالة الضمانات الأمريكية المكونة من صفحتين ونصف تضم كما يطلق عليها في إسرائيل بـ"القسم الإيراني"، وتقضي بأن الولايات المتحدة تتعهد بالعمل مع إسرائيل بهدف منع إيران من زعزعة استقرار المنطقة، ومواجهة تدعيم تموضعها في لبنان.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الوثيقة تتضمن طلبا أو تحذيرا أمريكيا لإسرائيل، مفاده أنه إذا قررت الأخيرة مهاجمة إيران، فعليها أن تبلغ واشنطن في الوقت المناسب.ولفتت الوثيقة إلى أن دور الولايات المتحدة كرئيسة لآلية الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، يجعلها تقوم بقيادة وتوجيه الجيش اللبناني لمنع الانتهاكات وتوفير مراقبة فعالة لعدم انتهاك الاتفاق.ونقلت القناة عن وزير إسرائيلي اطلع على الوثيقة، ووصفها بأنها تمثل إنجازا عظيما، لكونها تضمن إدخال الولايات المتحدة الأمريكية إلى لبنان بحكم الأمر الواقع، باعتبارها الطرف المسؤول الرئيسي في تنفيذ ومراقبة الاتفاق.دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بتوقيت بيروت وتل أبيب، لينهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل.

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