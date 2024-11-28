تقرير: "بنود سرية تتعلق بإيران" في اتفاق وقف النار مع لبنان

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بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو
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29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20241128/تقرير-بنود-سرية-تتعلق-بإيران-في-اتفاق-وقف-النار-مع-لبنان-1095271973.html
تقرير: "بنود سرية تتعلق بإيران" في اتفاق وقف النار مع لبنان
تقرير: "بنود سرية تتعلق بإيران" في اتفاق وقف النار مع لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بوجود "بنود سرية" تضمنتها الوثيقة الأمريكية التي مهدت لاتفاق وقف النار في لبنان، تتعلق بإيران. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T07:38+0000
2024-11-28T07:38+0000
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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن هناك بنودا تتعلق بإيران ولم يتم الكشف عنها حتى الآن، غير أنها كشفت عن بعضها، منها البند الأكثر حساسية ويشير إلى الموافقة الأمريكية على التعامل مع إسرائيل في الملف الإيراني.وأوضحت القناة أن رسالة الضمانات الأمريكية المكونة من صفحتين ونصف تضم كما يطلق عليها في إسرائيل بـ"القسم الإيراني"، وتقضي بأن الولايات المتحدة تتعهد بالعمل مع إسرائيل بهدف منع إيران من زعزعة استقرار المنطقة، ومواجهة تدعيم تموضعها في لبنان.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الوثيقة تتضمن طلبا أو تحذيرا أمريكيا لإسرائيل، مفاده أنه إذا قررت الأخيرة مهاجمة إيران، فعليها أن تبلغ واشنطن في الوقت المناسب.ولفتت الوثيقة إلى أن دور الولايات المتحدة كرئيسة لآلية الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، يجعلها تقوم بقيادة وتوجيه الجيش اللبناني لمنع الانتهاكات وتوفير مراقبة فعالة لعدم انتهاك الاتفاق.ونقلت القناة عن وزير إسرائيلي اطلع على الوثيقة، ووصفها بأنها تمثل إنجازا عظيما، لكونها تضمن إدخال الولايات المتحدة الأمريكية إلى لبنان بحكم الأمر الواقع، باعتبارها الطرف المسؤول الرئيسي في تنفيذ ومراقبة الاتفاق.دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بتوقيت بيروت وتل أبيب، لينهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20241128/تقرير-أغلب-شركات-الطيران-الأجنبية-لن-تعود-إلى-إسرائيل-حتى-مطلع-2025-1095271441.html
https://sarabic.ae/20241127/وزير-دفاع-إسرائيل-مستعدون-للرد-إذا-استمرت-محاولات-حزب-الله-لخرق-وقف-إطلاق-1095268644.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

تقرير: "بنود سرية تتعلق بإيران" في اتفاق وقف النار مع لبنان

07:38 GMT 28.11.2024
© Sputnik . Riyad Ghaliتقييم أضرار معبر "العريضة" مع لبنان تمهيدا لإعادته للخدمة
تقييم أضرار معبر العريضة مع لبنان تمهيدا لإعادته للخدمة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Riyad Ghali
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بوجود "بنود سرية" تضمنتها الوثيقة الأمريكية التي مهدت لاتفاق وقف النار في لبنان، تتعلق بإيران.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن هناك بنودا تتعلق بإيران ولم يتم الكشف عنها حتى الآن، غير أنها كشفت عن بعضها، منها البند الأكثر حساسية ويشير إلى الموافقة الأمريكية على التعامل مع إسرائيل في الملف الإيراني.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
تقرير: أغلب شركات الطيران الأجنبية لن تعود إلى إسرائيل حتى مطلع 2025
06:51 GMT
وأوضحت القناة أن رسالة الضمانات الأمريكية المكونة من صفحتين ونصف تضم كما يطلق عليها في إسرائيل بـ"القسم الإيراني"، وتقضي بأن الولايات المتحدة تتعهد بالعمل مع إسرائيل بهدف منع إيران من زعزعة استقرار المنطقة، ومواجهة تدعيم تموضعها في لبنان.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الوثيقة تتضمن طلبا أو تحذيرا أمريكيا لإسرائيل، مفاده أنه إذا قررت الأخيرة مهاجمة إيران، فعليها أن تبلغ واشنطن في الوقت المناسب.
ولفتت الوثيقة إلى أن دور الولايات المتحدة كرئيسة لآلية الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، يجعلها تقوم بقيادة وتوجيه الجيش اللبناني لمنع الانتهاكات وتوفير مراقبة فعالة لعدم انتهاك الاتفاق.
ونقلت القناة عن وزير إسرائيلي اطلع على الوثيقة، ووصفها بأنها تمثل إنجازا عظيما، لكونها تضمن إدخال الولايات المتحدة الأمريكية إلى لبنان بحكم الأمر الواقع، باعتبارها الطرف المسؤول الرئيسي في تنفيذ ومراقبة الاتفاق.
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
وزير دفاع إسرائيل: مستعدون للرد إذا استمرت محاولات حزب الله لخرق وقف إطلاق
أمس, 22:27 GMT
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بتوقيت بيروت وتل أبيب، لينهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.
ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".
كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل.
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