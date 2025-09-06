https://sarabic.ae/20250906/مباحثات-مصرية-أمريكية-لدفع-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة--1104575496.html
مباحثات مصرية-أمريكية لدفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجانبين ناقشا مقترحات ويتكوف لإنهاء الصراع، والتي تشمل وقف التصعيد، إدخال المساعدات الإنسانية، وتبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. وحذر عبد العاطي خلال الاتصال من "التدهور الكارثي" للأوضاع الإنسانية في غزة، التي وصلت إلى حد المجاعة، مشيرا إلى خطورة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية.يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
جرى اتصال هاتفي، مساء الجمعة، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، لبحث الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط استمرار الرفض الإسرائيلي للمقترحات المطروحة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجانبين ناقشا مقترحات ويتكوف لإنهاء الصراع، والتي تشمل وقف التصعيد، إدخال المساعدات الإنسانية، وتبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
وأكد عبد العاطي ضرورة استجابة إسرائيل للمقترح الأمريكي الذي سبق ووافقت عليه "حماس"، لتجنب المزيد من الخسائر البشرية وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وحذر عبد العاطي خلال الاتصال من "التدهور الكارثي" للأوضاع الإنسانية في غزة
، التي وصلت إلى حد المجاعة، مشيرا إلى خطورة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأعرب الوزير المصري عن استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا التزام مصر بدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل
، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.