https://sarabic.ae/20250906/ساندرز-يدعو-لوقف-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لإسرائيل-وسط-أزمة-غزة-الإنسانية-1104574704.html

ساندرز يدعو لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وسط أزمة غزة الإنسانية

ساندرز يدعو لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وسط أزمة غزة الإنسانية

سبوتنيك عربي

دعا السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إلى وقف فوري للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، مشيرا إلى الأزمة الإنسانية "غير المسبوقة" في قطاع غزة، حيث وصف الوضع... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T14:43+0000

2025-09-06T14:43+0000

2025-09-06T14:43+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104285/20/1042852060_0:169:3232:1987_1920x0_80_0_0_504e9d733ab9ac9cc3e9ce52055a3fcd.jpg

وأكد ساندرز، في منشور على منصة إكس، اليوم السبت، أن غالبية الضحايا في غزة من النساء والأطفال وكبار السن، مشددا على أن البنية التحتية في القطاع قد "دُمرت بالكامل"، بما في ذلك المنازل وشبكات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي والمدارس والجامعات. وأشار ساندرز إلى أن الشعب الأمريكي "لا يريد إنفاق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لدعم حكومة إسرائيلية تتسبب في معاناة الأطفال في غزة". وطالب بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية التي تدعم العمليات الإسرائيلية في القطاع.يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250906/وزير-خارجية-مصر-المجاعة-في-غزة-كاملة-الأركان-ومن-صنع-البشر-1104566419.html

https://sarabic.ae/20250906/إسرائيل-تعلن-عن-المنطقة-الإنسانية-في-قطاع-غزة---عاجل-1104563857.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, غزة