إسرائيل تطالب سكان مدينة غزة بالإخلاء وتعلن عن "منطقة إنسانية" جنوب القطاع

إسرائيل تطالب سكان مدينة غزة بالإخلاء وتعلن عن "منطقة إنسانية" جنوب القطاع

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، عن إقامة المنطقة الإنسانية في قطاع غزة‏ مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "ينفذ عملية لحسم حماس"... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف أدرعي في بيان، أنه ابتداء "من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة نعلن منطقة المواصي منطقة إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل".وبحسب البيان، من المنتظر أن "يخصص شارع الرشيد كطريق إنساني حيث يمكن لأهل غزة المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش".ولفت البيان إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تُجرى أعمال ترميم في المستشفى الأوروبي، وذلك لتمكين تقديم خدمات طبية أفضل للسكان".‏واختتم أدرعي بيانه بدعوة أهل غزة لاغتنام ما وصفها بـ"الفرصة" للانتقال إلى المنطقة الإنسانية في وقت مبكر، والانضمام إلى الآلاف الذين انتقلوا إليها بالفعل.وفي وقت سابق، كشفت صحيفة غربية عن وثيقة سرية تتألف من 38 صفحة تتداولها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن خطة طموحة لإعادة تشكيل مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.وتتضمن الخطة وضع القطاع تحت وصاية أمريكية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تحويله إلى ما أطلق عليه ترامب لقب "ريفييرا الشرق الأوسط".وتتضمن الوثيقة، التي اطلعت عليها الصحيفة، عرضا غير مسبوق يمنح سكان غزة خيارين: إما المغادرة الطوعية للقطاع مقابل تعويضات مالية، أو الانتقال مؤقتا إلى مناطق آمنة ومحددة داخل غزة حتى اكتمال عمليات إعادة الإعمار. ووفقا للخطة، سيحصل كل فلسطيني يملك أرضا على "رمز رقمي" صادر عن صندوق خاص بإعادة التكوين الاقتصادي. يمكن استبدال هذا الرمز لاحقا بشقة في واحدة من ست إلى ثماني مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخطط بناؤها في القطاع، أو استخدامه لتمويل بداية حياة جديدة في الخارج.وتشمل التعويضات المالية لمن يختار المغادرة دفعة نقدية بقيمة 5000 دولار، بالإضافة إلى دعم مالي لتغطية إيجار لمدة أربع سنوات ومصاريف غذاء لعام كامل.

