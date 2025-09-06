https://sarabic.ae/20250906/نتنياهو-يهاجم-مصر-مجددا-ويزعم-تفضيلها-سجن-سكان-غزة-1104563008.html

نتنياهو يهاجم مصر مجددا ويزعم تفضيلها "سجن سكان غزة"

نتنياهو يهاجم مصر مجددا ويزعم تفضيلها "سجن سكان غزة"

سبوتنيك عربي

هاجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر، مجددا، زاعما انها "تفضل سجن سكان غزة داخلها"، وذلك في أول رد على تصريحات القاهرة الرافضة لأي تهجير... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T05:20+0000

2025-09-06T05:20+0000

2025-09-06T05:20+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار فلسطين اليوم

بنيامين نتنياهو

أخبار العالم الآن

العالم العربي

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c64a61617bf1b942f0a92f1c86ed177e.jpg

وزعم مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "الخارجية المصرية تفضل أن تُبقي سكان غزة داخل القطاع رغما عنهم، بينما هناك من يريد الخروج من منطقة الحرب".وأضاف البيان، أن "نتنياهو تحدث عن الحق الإنساني الأساسي لكل شخص في اختيار مكان سكنه، وأن هذا الحق قائم في كل وقت، وخاصة في زمن الحرب".وأدانت وزارة الخارجية المصرية، أمس الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من معبر رفح.ونشرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت من خلاله أنها "لن تكون أبدا شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسرا من ديارهم وأرضهم". وشددت على "الرفض التام لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا"، مجددة التأكيد على "رفضها لمحاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع أو الطرد من أرضهم". وأفاد بيان الخارجية المصرية بأن "الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وترقى لجرائم التطهير العرقي"، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.وشددت القاهرة على أن "تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلا أو آجلا كونه متسقا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة".وكان نتنياهو، زعم، في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" العبرية على منصة "تلغرام"، أن "هناك خططا مختلفة لإعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج منها"، مدعيا أن "هذا ليس طردا جماعيا".ومضى في مزاعمه: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، مدعيا أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 آب/أغسطس الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.وتتضمن خطة السيطرة على مدينة غزة تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250903/مصر-تدين-سياسة-التجويع-التي-تنتهجها-إسرائيل-ضد-الشعب-الفلسطيني-في-قطاع-غزة-1104460957.html

https://sarabic.ae/20250901/مصر-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-أصبحت-حربا-للتجويع-1104377836.html

https://sarabic.ae/20250827/مصر-تؤكد-ضرورة-اضطلاع-المجتمع-الدولي-بدوره-لوضع-حد-لجرائم-إسرائيل-في-غزة-والضفة-1104175461.html

https://sarabic.ae/20250817/مسؤول-مغربي-نثمن-موقف-مصر-والأردن-الرافض-للتهجير-ويجب-وقف-الإبادة-الجماعية-التي-ترتكبها-إسرائيل-1103856132.html

غزة

قطاع غزة

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم