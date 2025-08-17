مسؤول مغربي: نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير.. ويجب وقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250817/مسؤول-مغربي-نثمن-موقف-مصر-والأردن-الرافض-للتهجير-ويجب-وقف-الإبادة-الجماعية-التي-ترتكبها-إسرائيل-1103856132.html
مسؤول مغربي: نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير.. ويجب وقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل
مسؤول مغربي: نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير.. ويجب وقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الدكتور نوفل البعمري، إن عمليات التهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي،... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T15:25+0000
2025-08-17T15:25+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
غزة
أخبار الشرق الأوسط
لبنان
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103855979_0:34:619:382_1920x0_80_0_0_a97d5f765843fc6e29ea7752c415ba99.jpg
وأضاف البعمري في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عبرت عن موقف حقوقي واضح تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خاصة على مستوى محاولات فرض التهجير القسري عليه، سواء من خلال إجباره على ذلك عن طريق التهديد والقتل وارتكاب جرائم إبادة، أو من خلال دفعه بشتى الطرق الأخرى لكي يهاجر رغما عن إرادته اتجاه الدول المجاورة خاصة مصر والأردن".وتابع: "الموقف الرسمي للدول التي تطالب باستقبالهم وتمارس عليهم ضغوطات من أجل قبولهم فوق ترابها، إلى الآن هو موقف إيجابي من خلال رفضها لفكرة التهجير القسري، ورفضها لهذا المشروع الذي يريد إفراغ قطاع غزة من سكانه قصد التمهيد لاحتلاله بشكل كامل، والاستيطان فيه من طرف المستوطنين".وشدد على أن موقف هذه الدول خاصة مصر والأردن هو موقف رافض لاستقبال المُهجرين قسراً، وهو موقف لا يمكن إلا تثمينه باعتباره أسهم في تقويض هذا المشروع.وتابع: "يظل المنتظم الدولي مطروح عليه مسؤوليته القانونية والأخلاقية للتدخل لوقف هذه المجازر والانتهاكات التي وصلت لحد اقتحام زنزانة أسير وتهديده بالتصفية الجسدية".وأوضح البعمري أنه تواصل بزوجة الأسير الفلسطيني السيدة فدوى البرغوثي، على إثر الفيديو الذي تم تداوله في وسائل الإعلام والذي يظهر اقتحام الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لزنزانة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي أحد رموز وقادة حركة التحرر الفلسطينية، وتهديده بالتصفية.ولفت إلى أن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان كلفه، بالاتصال بزوجة الأسير الفلسطيني السيدة فدوى البرغوثي، حيث أكد لها البعمري لها في مكالمة هاتفية معها، التضامن المطلق لكافة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المنضوين تحت لواء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي ومع كافة الأسرى الفلسطينيين.وعلّقت مصر، اليوم الأحد، على ما تردد خلال الآونة الأخيرة بشأن "وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها".وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "مصر تابعت بقلق بالغ هذه التقارير"، منوّهة أن "اتصالاتها مع الدول التي تردد موافقتها على استقبالها للفلسطينيين أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة".وجددت مصر، في بيانها، "رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريًا أو طوعيًا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية". ودعت مصر، من خلال بيان وزارة خارجيتها، "كافة دول العالم المُحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وتمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وحذرت من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء، وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية".
https://sarabic.ae/20250817/مصر-تعلق-على-تقارير-بشأن-مشاورات-إسرائيلية-مع-بعض-الدول-لتهجير-أهالي-غزة-1103846290.html
https://sarabic.ae/20250817/رئيس-أسبق-لأركان-الجيش-الإسرائيلي-نتنياهو-يقود-إسرائيل-إلى-الدمار-1103845865.html
https://sarabic.ae/20250809/أول-تحرك-من-جامعة-الدول-العربية-بعد-قرار-إسرائيل-بـإعادة-احتلال-قطاع-غزة-بالكامل-1103547671.html
غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103855979_33:0:586:415_1920x0_80_0_0_9341821ac5cde695c74db3cea4028dae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, قمة ألاسكا
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, قمة ألاسكا

مسؤول مغربي: نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير.. ويجب وقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل

15:25 GMT 17.08.2025
© MOHAMED HEMEDAرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الدكتور نوفل البعمري
رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الدكتور نوفل البعمري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
قال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الدكتور نوفل البعمري، إن عمليات التهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وتضعها اتفاقية جنيف لحماية المدنيين وقت الحرب تحت طائلة الجرائم ضد الإنسانية، اعتبارا لكون المدنيين مشمولين بالحماية الدولية.
وأضاف البعمري في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عبرت عن موقف حقوقي واضح تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خاصة على مستوى محاولات فرض التهجير القسري عليه، سواء من خلال إجباره على ذلك عن طريق التهديد والقتل وارتكاب جرائم إبادة، أو من خلال دفعه بشتى الطرق الأخرى لكي يهاجر رغما عن إرادته اتجاه الدول المجاورة خاصة مصر والأردن".
وتابع: "الموقف الرسمي للدول التي تطالب باستقبالهم وتمارس عليهم ضغوطات من أجل قبولهم فوق ترابها، إلى الآن هو موقف إيجابي من خلال رفضها لفكرة التهجير القسري، ورفضها لهذا المشروع الذي يريد إفراغ قطاع غزة من سكانه قصد التمهيد لاحتلاله بشكل كامل، والاستيطان فيه من طرف المستوطنين".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
مصر تعلق على تقارير بشأن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لتهجير أهالي غزة
12:20 GMT
وشدد على أن موقف هذه الدول خاصة مصر والأردن هو موقف رافض لاستقبال المُهجرين قسراً، وهو موقف لا يمكن إلا تثمينه باعتباره أسهم في تقويض هذا المشروع.

وشدد على أن ما "يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن تكييفه إلا جريمة ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية، وهي جريمة سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن طالبت بمحاكمة مرتكبيها، في ظل العجز الدولي على وقف هذا العدوان".

وتابع: "يظل المنتظم الدولي مطروح عليه مسؤوليته القانونية والأخلاقية للتدخل لوقف هذه المجازر والانتهاكات التي وصلت لحد اقتحام زنزانة أسير وتهديده بالتصفية الجسدية".
وأوضح البعمري أنه تواصل بزوجة الأسير الفلسطيني السيدة فدوى البرغوثي، على إثر الفيديو الذي تم تداوله في وسائل الإعلام والذي يظهر اقتحام الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لزنزانة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي أحد رموز وقادة حركة التحرر الفلسطينية، وتهديده بالتصفية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
رئيس أسبق لأركان الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقود إسرائيل إلى الدمار
12:04 GMT
ولفت إلى أن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان كلفه، بالاتصال بزوجة الأسير الفلسطيني السيدة فدوى البرغوثي، حيث أكد لها البعمري لها في مكالمة هاتفية معها، التضامن المطلق لكافة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المنضوين تحت لواء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي ومع كافة الأسرى الفلسطينيين.
ونددت المنظمة المغربية بالانتهاك الصارخ لحقوق الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، مؤكدة وقوفها إلى جانب عائلة الأسير للعمل على توفير الحماية الدولية له، واتخاذ كافة الاجراءات الحقوقية والقانونية للإفراج عنه وعن كافة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وعلّقت مصر، اليوم الأحد، على ما تردد خلال الآونة الأخيرة بشأن "وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها".
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
أول تحرك من جامعة الدول العربية بعد قرار إسرائيل بـ"إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل"
9 أغسطس, 13:51 GMT
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "مصر تابعت بقلق بالغ هذه التقارير"، منوّهة أن "اتصالاتها مع الدول التي تردد موافقتها على استقبالها للفلسطينيين أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة".
وجددت مصر، في بيانها، "رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريًا أو طوعيًا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية".
ودعت مصر، من خلال بيان وزارة خارجيتها، "كافة دول العالم المُحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وتمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وحذرت من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء، وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала