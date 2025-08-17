https://sarabic.ae/20250817/مسؤول-مغربي-نثمن-موقف-مصر-والأردن-الرافض-للتهجير-ويجب-وقف-الإبادة-الجماعية-التي-ترتكبها-إسرائيل-1103856132.html

مسؤول مغربي: نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير.. ويجب وقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الدكتور نوفل البعمري، إن عمليات التهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي،... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-17T15:25+0000

2025-08-17T15:25+0000

2025-08-17T15:25+0000

وأضاف البعمري في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عبرت عن موقف حقوقي واضح تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خاصة على مستوى محاولات فرض التهجير القسري عليه، سواء من خلال إجباره على ذلك عن طريق التهديد والقتل وارتكاب جرائم إبادة، أو من خلال دفعه بشتى الطرق الأخرى لكي يهاجر رغما عن إرادته اتجاه الدول المجاورة خاصة مصر والأردن".وتابع: "الموقف الرسمي للدول التي تطالب باستقبالهم وتمارس عليهم ضغوطات من أجل قبولهم فوق ترابها، إلى الآن هو موقف إيجابي من خلال رفضها لفكرة التهجير القسري، ورفضها لهذا المشروع الذي يريد إفراغ قطاع غزة من سكانه قصد التمهيد لاحتلاله بشكل كامل، والاستيطان فيه من طرف المستوطنين".وشدد على أن موقف هذه الدول خاصة مصر والأردن هو موقف رافض لاستقبال المُهجرين قسراً، وهو موقف لا يمكن إلا تثمينه باعتباره أسهم في تقويض هذا المشروع.وتابع: "يظل المنتظم الدولي مطروح عليه مسؤوليته القانونية والأخلاقية للتدخل لوقف هذه المجازر والانتهاكات التي وصلت لحد اقتحام زنزانة أسير وتهديده بالتصفية الجسدية".وأوضح البعمري أنه تواصل بزوجة الأسير الفلسطيني السيدة فدوى البرغوثي، على إثر الفيديو الذي تم تداوله في وسائل الإعلام والذي يظهر اقتحام الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لزنزانة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي أحد رموز وقادة حركة التحرر الفلسطينية، وتهديده بالتصفية.ولفت إلى أن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان كلفه، بالاتصال بزوجة الأسير الفلسطيني السيدة فدوى البرغوثي، حيث أكد لها البعمري لها في مكالمة هاتفية معها، التضامن المطلق لكافة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المنضوين تحت لواء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي ومع كافة الأسرى الفلسطينيين.وعلّقت مصر، اليوم الأحد، على ما تردد خلال الآونة الأخيرة بشأن "وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها".وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "مصر تابعت بقلق بالغ هذه التقارير"، منوّهة أن "اتصالاتها مع الدول التي تردد موافقتها على استقبالها للفلسطينيين أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة".وجددت مصر، في بيانها، "رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريًا أو طوعيًا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية". ودعت مصر، من خلال بيان وزارة خارجيتها، "كافة دول العالم المُحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وتمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وحذرت من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء، وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية".

