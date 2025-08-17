https://sarabic.ae/20250817/نتنياهو-السيطرة-الأمنية-المستمرة-على-قطاع-غزة-هي-أحد-شروط-إنهاء-الحرب-التي-ترفضها-حماس-1103852502.html
نتنياهو: السيطرة الأمنية المستمرة على قطاع غزة هي أحد شروط إنهاء الحرب التي ترفضها "حماس"
نتنياهو: السيطرة الأمنية المستمرة على قطاع غزة هي أحد شروط إنهاء الحرب التي ترفضها "حماس"
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، "الذين يدعون إلى إنهاء الحرب دون حسم حركة حماس أن يضمنوا عدم تكرار الـ7 من أكتوبر".
وقال نتنياهو ، في كلمة له، إن "السيطرة الأمنية المستمرة على قطاع غزة هي أحد شروط إسرائيل لإنهاء الحرب والتي ترفضها حماس"، مؤكدا إصراره على "نزع سلاح حماس واننزاع سلاح القطاع على المدى الطويل من خلال العمل ضد أي محاولة للتسلح".وأضاف: "حماس تطالب بانسحاب قواتنا من كل قطاع غزة وهذا سيجعلهم يعيدون ترتيب صفوفهم"، متابعا: "استهدفنا مواقع في اليمن وغزة ولبنان اليوم".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم، أن "فئات واسعة من المواطنين الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد".وبدأت الفعاليات في وقت مبكر من صباح اليوم، في "ساحة المحتجزين" بتل أبيب، ثم تبعه إضراب شامل سمحت خلاله عشرات السلطات المحلية والمنظمات النقابية لموظفيها بالمشاركة في التظاهرات.ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بدء "عملية نقل" الفلسطينيين من غزة إلى جنوبي القطاع، حيث نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، قال خلاله إنه "سيتم بدءا من الأحد، التحضير لنقل سكان القطاع".وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "القوات العسكرية ستواصل العمل من خلال وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق، وفقًا لأحكام القانون الدولي، لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".وفي ظل تزايد حالات الوفاة الناجمة عن الجوع، بمن فيهم أطفال يصلون إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية في غزة لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، داعية إلى استعادة الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل فوري.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
