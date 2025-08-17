إضراب واحتجاجات واسعة ومتظاهرون يغلقون الطرق بأنحاء واسعة في إسرائيل.. فيديو
05:36 GMT 17.08.2025 (تم التحديث: 05:49 GMT 17.08.2025)
© AP Photo / Oren Zivمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
© AP Photo / Oren Ziv
تشهد مناطق واسعة في إسرائيل، منذ صباح اليوم الأحد، إضرابا واسعا واحتجاجات كبيرة تقودها عائلات قتلى الحرب والمحتجزين في قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن "فئات واسعة من المواطنين الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد".
מפגינים הבעירו צמיגים בכביש 1, החסום לתנועה כבר יותר מחצי שעה@VeredPelman— כאן חדשות (@kann_news) August 17, 2025
(צילום: זכריה מנצור Zachary Manzur) https://t.co/YS9lQWfJ5x pic.twitter.com/lmHg214P9i
وأوضحت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، أن الإضراب يأتي ضمن "أسبوع الاحتجاجات" المطالب بعودة الأسرى المحتجزين "حتى ولو كان الثمن وقف القتال وإنهاء الحرب في قطاع غزة".
وبدأت الفعاليات في وقت مبكر من صباح اليوم، في "ساحة المحتجزين" بتل أبيب، ثم تبعه إضراب شامل سمحت خلاله عشرات السلطات المحلية والمنظمات النقابية لموظفيها بالمشاركة في التظاهرات.
وأغلق محتجون الطريق السريع رقم 1 عند مدخل مدينة القدس، فيما قطع آخرون حركة السير عند تقاطع "رعنانا" شمالي تل أبيب، مطالبين بعودة المختطفين من غزة.
فيما خرجت تظاهرات وتجمعات أمام منازل عدد من الوزراء، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمختطفين الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بدء "عملية نقل" الفلسطينيين من غزة إلى جنوبي القطاع، حيث نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، قال خلاله إنه "سيتم بدءا من الأحد، التحضير لنقل سكان القطاع".
وجاء في بيان أدرعي أنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، وفي إطار تحضيرات جيش الدفاع لنقل السكان المدنيين من مناطق القتال إلى جنوب قطاع غزة، حفاظا على أمنهم، تأتي عملية نقل المواطنين من غزة إلى جنوب القطاع"، وفق تعبيره.
وأفاد أدرعي بأنه "سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كيرم شالوم بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتفتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع".
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "القوات العسكرية ستواصل العمل من خلال وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق، وفقًا لأحكام القانون الدولي، لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
وفي ظل تزايد حالات الوفاة الناجمة عن الجوع، بمن فيهم أطفال يصلون إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية في غزة لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، داعية إلى استعادة الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل فوري.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.