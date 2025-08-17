https://sarabic.ae/20250817/إضراب-واحتجاجات-واسعة-ومتظاهرون-يغلقون-الطرق-بأنحاء-واسعة-في-إسرائيل-1103836320.html

إضراب واحتجاجات واسعة ومتظاهرون يغلقون الطرق بأنحاء واسعة في إسرائيل.. فيديو

سبوتنيك عربي

تشهد مناطق واسعة في إسرائيل، منذ صباح اليوم الأحد، إضرابا واسعا واحتجاجات كبيرة تقودها عائلات قتلى الحرب والمحتجزين في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن "فئات واسعة من المواطنين الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد".وأوضحت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، أن الإضراب يأتي ضمن "أسبوع الاحتجاجات" المطالب بعودة الأسرى المحتجزين "حتى ولو كان الثمن وقف القتال وإنهاء الحرب في قطاع غزة".وبدأت الفعاليات في وقت مبكر من صباح اليوم، في "ساحة المحتجزين" بتل أبيب، ثم تبعه إضراب شامل سمحت خلاله عشرات السلطات المحلية والمنظمات النقابية لموظفيها بالمشاركة في التظاهرات.وأغلق محتجون الطريق السريع رقم 1 عند مدخل مدينة القدس، فيما قطع آخرون حركة السير عند تقاطع "رعنانا" شمالي تل أبيب، مطالبين بعودة المختطفين من غزة.ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بدء "عملية نقل" الفلسطينيين من غزة إلى جنوبي القطاع، حيث نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، قال خلاله إنه "سيتم بدءا من الأحد، التحضير لنقل سكان القطاع".وجاء في بيان أدرعي أنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، وفي إطار تحضيرات جيش الدفاع لنقل السكان المدنيين من مناطق القتال إلى جنوب قطاع غزة، حفاظا على أمنهم، تأتي عملية نقل المواطنين من غزة إلى جنوب القطاع"، وفق تعبيره.وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "القوات العسكرية ستواصل العمل من خلال وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق، وفقًا لأحكام القانون الدولي، لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".وفي ظل تزايد حالات الوفاة الناجمة عن الجوع، بمن فيهم أطفال يصلون إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية في غزة لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، داعية إلى استعادة الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل فوري.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.

