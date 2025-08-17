https://sarabic.ae/20250817/حماس-خطط-إسرائيل-لنقل-سكان-غزة-موجة-جديدة-من-الإبادة-وعمليات-التهجير-1103844142.html

"حماس": خطط إسرائيل لنقل سكان غزة موجة جديدة من الإبادة وعمليات التهجير

"حماس": خطط إسرائيل لنقل سكان غزة موجة جديدة من الإبادة وعمليات التهجير

حذّرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، من نوايا الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة بشكل كامل، معتبرة أن المصادقة على هذه الخطط الجديدة تمثّل "إعلانًا صريحًا... 17.08.2025

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن "الاحتلال يتهيأ لتنفيذ جريمة حرب كبرى بحق مئات الآلاف من سكان غزة والنازحين إليها"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطط تجري تحت غطاء أمريكي كامل وفي ظل صمت دولي مخزٍ".وعبّرت الحركة عن رفضها المطلق لما أسمته "محاولات التضليل الإسرائيلية"، عبر الحديث عن إدخال مساعدات إنسانية، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تفتقر لأدنى معايير الإنسانية وتهدف فقط لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية".وربط بيان "حماس"، بين الأحداث في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية، إذ أشار إلى "استمرار الاقتحامات اليومية واعتداءات المستوطنين وحرق الممتلكات، في إطار مشروع صهيوني متكامل لتهويد الأرض وطرد السكان".ودعت حركة حماس الفلسطينية، في ختام بيانها، إلى "وحدة وطنية فلسطينية وبناء استراتيجية مقاومة شاملة"، كما طالبت الدول العربية والإسلامية بـ"اتخاذ مواقف واضحة لمواجهة هذا الكيان الفاشي ومشاريعه التوسعية".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس السبت، بدء "عملية نقل" الفلسطينيين من غزة إلى جنوبي القطاع، حيث نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، قال خلاله إنه "سيتم بدءا من الأحد، التحضير لنقل سكان القطاع".وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "القوات العسكرية ستواصل العمل من خلال وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق، وفقًا لأحكام القانون الدولي، لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".وفي ظل تزايد حالات الوفاة الناجمة عن الجوع، بمن فيهم أطفال يصلون إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية في غزة لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، داعية إلى استعادة الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل فوري.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.

