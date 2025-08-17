"حماس": خطط إسرائيل لنقل سكان غزة موجة جديدة من الإبادة وعمليات التهجير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:25 GMT
34 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250817/حماس-خطط-إسرائيل-لنقل-سكان-غزة-موجة-جديدة-من-الإبادة-وعمليات-التهجير-1103844142.html
"حماس": خطط إسرائيل لنقل سكان غزة موجة جديدة من الإبادة وعمليات التهجير
"حماس": خطط إسرائيل لنقل سكان غزة موجة جديدة من الإبادة وعمليات التهجير
سبوتنيك عربي
حذّرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، من نوايا الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة بشكل كامل، معتبرة أن المصادقة على هذه الخطط الجديدة تمثّل "إعلانًا صريحًا... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T11:13+0000
2025-08-17T11:13+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_b06b93388bbb5f4a4b8b166f19ebdbf9.jpg
وأكدت الحركة، في بيان لها، أن "الاحتلال يتهيأ لتنفيذ جريمة حرب كبرى بحق مئات الآلاف من سكان غزة والنازحين إليها"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطط تجري تحت غطاء أمريكي كامل وفي ظل صمت دولي مخزٍ".وعبّرت الحركة عن رفضها المطلق لما أسمته "محاولات التضليل الإسرائيلية"، عبر الحديث عن إدخال مساعدات إنسانية، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تفتقر لأدنى معايير الإنسانية وتهدف فقط لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية".وربط بيان "حماس"، بين الأحداث في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية، إذ أشار إلى "استمرار الاقتحامات اليومية واعتداءات المستوطنين وحرق الممتلكات، في إطار مشروع صهيوني متكامل لتهويد الأرض وطرد السكان".ودعت حركة حماس الفلسطينية، في ختام بيانها، إلى "وحدة وطنية فلسطينية وبناء استراتيجية مقاومة شاملة"، كما طالبت الدول العربية والإسلامية بـ"اتخاذ مواقف واضحة لمواجهة هذا الكيان الفاشي ومشاريعه التوسعية".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس السبت، بدء "عملية نقل" الفلسطينيين من غزة إلى جنوبي القطاع، حيث نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، قال خلاله إنه "سيتم بدءا من الأحد، التحضير لنقل سكان القطاع".وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "القوات العسكرية ستواصل العمل من خلال وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق، وفقًا لأحكام القانون الدولي، لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".وفي ظل تزايد حالات الوفاة الناجمة عن الجوع، بمن فيهم أطفال يصلون إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية في غزة لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، داعية إلى استعادة الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل فوري.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
https://sarabic.ae/20250817/تصعيد-مزدوج-إسرائيل-تشرع-بنقل-أهالي-غزة-وتستهدف-أنصار-الله-في-صنعاء-1103838797.html
https://sarabic.ae/20250817/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-نغلق-البلاد-اليوم-لأن-رهائننا-في-غزة-ليسوا-ضحايا-لحكومة-نتنياهو-1103841985.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_68fa2402eed71e5f2ad951f894afbe54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة

"حماس": خطط إسرائيل لنقل سكان غزة موجة جديدة من الإبادة وعمليات التهجير

11:13 GMT 17.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
حذّرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، من نوايا الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة بشكل كامل، معتبرة أن المصادقة على هذه الخطط الجديدة تمثّل "إعلانًا صريحًا عن موجة جديدة من الإبادة الجماعية والتهجير القسري".
وأكدت الحركة، في بيان لها، أن "الاحتلال يتهيأ لتنفيذ جريمة حرب كبرى بحق مئات الآلاف من سكان غزة والنازحين إليها"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطط تجري تحت غطاء أمريكي كامل وفي ظل صمت دولي مخزٍ".
وعبّرت الحركة عن رفضها المطلق لما أسمته "محاولات التضليل الإسرائيلية"، عبر الحديث عن إدخال مساعدات إنسانية، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تفتقر لأدنى معايير الإنسانية وتهدف فقط لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية".
جنود إسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
تصعيد مزدوج.. إسرائيل تشرع "بنقل" أهالي غزة وتستهدف "أنصار الله" في صنعاء
07:12 GMT
وربط بيان "حماس"، بين الأحداث في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية، إذ أشار إلى "استمرار الاقتحامات اليومية واعتداءات المستوطنين وحرق الممتلكات، في إطار مشروع صهيوني متكامل لتهويد الأرض وطرد السكان".

كما حذرت "حماس"، من "المشاريع التوسعية الإسرائيلية التي تستهدف دول الجوار"، معتبرة أن "تصريحات نتنياهو الأخيرة تكشف النوايا الحقيقية لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية".

ودعت حركة حماس الفلسطينية، في ختام بيانها، إلى "وحدة وطنية فلسطينية وبناء استراتيجية مقاومة شاملة"، كما طالبت الدول العربية والإسلامية بـ"اتخاذ مواقف واضحة لمواجهة هذا الكيان الفاشي ومشاريعه التوسعية".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس السبت، بدء "عملية نقل" الفلسطينيين من غزة إلى جنوبي القطاع، حيث نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، قال خلاله إنه "سيتم بدءا من الأحد، التحضير لنقل سكان القطاع".
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "القوات العسكرية ستواصل العمل من خلال وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق، وفقًا لأحكام القانون الدولي، لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
زعيم المعارضة الإسرائيلية: نغلق البلاد اليوم لأن رهائننا في غزة ليسوا ضحايا لحكومة نتنياهو
09:16 GMT
وفي ظل تزايد حالات الوفاة الناجمة عن الجوع، بمن فيهم أطفال يصلون إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية في غزة لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، داعية إلى استعادة الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل فوري.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала