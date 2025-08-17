تصعيد مزدوج.. إسرائيل تشرع "بنقل" أهالي غزة وتستهدف "أنصار الله" في صنعاء

عربي
شنّت إسرائيل، اليوم الأحد، غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، بينما أعلنت عن بدء خطط لنقل أبناء غزة من مناطق القتال.
تابعنا عبر
شنّت إسرائيل، اليوم الأحد، غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، بينما أعلنت عن بدء خطط لنقل أبناء غزة من مناطق القتال.
وفي مدينة صنعاء اليمنية، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية محطة "حزيز" الكهربائية، وفقا لمصادر يمنية، ما تسبب في حريق هائل.
وجاء القصف بعد أيام من هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية على مطار بن غوريون بصاروخ من نوع "فلسطين 2".
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الضربة جاءت ردًا على "هجمات الحوثيين المتكررة"، مشيرًا إلى استهدافه بنى تحتية للطاقة على بعد 150 كيلو متر داخل اليمن.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي... فيديو
14 أغسطس, 07:11 GMT
وعلى التوازي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء توزيع الخيم والمعدات، تحضيرًا لنقل أبناء غزة من المناطق الشمالية إلى مناطق وصفها بـ"الآمنة" جنوب القطاع، ضمن خطة للسيطرة على شمال غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له مساء أمس السبت: "بناء على توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار التحضيرات الجارية لنقل المدنيين من مناطق القتال إلى جنوب قطاع غزة حفاظا على سلامتهم، سيبدأ الجيش الإسرائيلي اعتبارا من اليوم، الأحد، بتوفير خيم ومستلزمات إيواء جديدة للسكان".
وأضاف أنه "سيتم نقل هذه المستلزمات عبر معبر كرم أبو سالم بواسطة منظمات الأمم المتحدة، وهيئات الإغاثة الدولية، بعد إخضاعها لعمليات تفتيش دقيقة من قبل سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع".
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
إعلام: مقترح أمريكي جديد للهدنة في قطاع غزة
أمس, 19:20 GMT
وختم أدرعي بيانه بالتأكيد على أن "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق ستواصل عملها وفقاً لأحكام القانون الدولي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
ويأتي هذا التطور مع استمرار الحرب التي خلفت أكثر من 61 ألف قتيل فلسطيني، بينما تصر حركة حماس الفلسطينية على رفض إلقاء السلاح دون إقامة دولة فلسطينية.
