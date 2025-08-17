https://sarabic.ae/20250817/-الجيش-الإسرائيلي-قصفنا-أهدافا-عدة-في-محيط-العاصمة-اليمنية--1103837642.html
الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا عدة في محيط العاصمة اليمنية
الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا عدة في محيط العاصمة اليمنية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته هاجمت أهدافًا في مدينة صنعاء اليمنية. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم الجيش على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل، وبعمق نحو 150 كيلومترا في عمق اليمن، مستهدفًا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي الإرهابي".وأشار البيان إلى أن الجيش "سيعمل بقوة ضد الهجمات المتكررة للنظام الحوثي ضد مواطني إسرائيل، وسيبقى مصممًا لمواصلة ضرب أي تهديد على دولة إسرائيل، مهما بلغت المسافة".وهزّ انفجاران عنيفان، اليوم الأحد، مدينة صنعاء وسط اليمن، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر قصف إسرائيلي جوي إسرائيلي.وأضاف أن "القصف الجوي أدى إلى اندلاع حريق هائل في محطة التوليد الرئيسية".وأفاد نائب رئيس حكومة صنعاء محمد مفتاح، أن محطة حزيز تعرضت لعدوان فجراً وتمكن العاملون وفرق الدفاع المدني من احتواء الحريق، ووفقا له فإنه بدأ العمل في صيانة وإصلاح الأضرار في محطة حزيز لتوليد الكهرباء وستعود إلى حالتها السابقة.ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا عدة في محيط العاصمة اليمنية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته هاجمت أهدافًا في مدينة صنعاء اليمنية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم الجيش على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل، وبعمق نحو 150 كيلومترا في عمق اليمن، مستهدفًا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي الإرهابي".
وأضاف: "جاءت الغارات في ضوء هجمات متكررة نفذها نظام الحوثي ضد إسرائيل ومواطنيها، والتي شملت إطلاق صواريخ "أرض - أرض" ومسيرات نحو الأراضي الإسرائيلية".
وأشار البيان إلى أن الجيش "سيعمل بقوة ضد الهجمات المتكررة للنظام الحوثي ضد مواطني إسرائيل، وسيبقى مصممًا لمواصلة ضرب أي تهديد على دولة إسرائيل، مهما بلغت المسافة".
وهزّ انفجاران عنيفان، اليوم الأحد، مدينة صنعاء وسط اليمن، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر قصف إسرائيلي جوي إسرائيلي.
وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، بأن "مقاتلات إسرائيلية
شنّت غارتين جويتين على محطة كهرباء "حزيز" لتوليد الكهرباء جنوب العاصمة صنعاء".
وأضاف أن "القصف الجوي أدى إلى اندلاع حريق هائل في محطة التوليد الرئيسية".
وأفاد نائب رئيس حكومة صنعاء محمد مفتاح، أن محطة حزيز تعرضت لعدوان فجراً وتمكن العاملون وفرق الدفاع المدني من احتواء الحريق، ووفقا له فإنه بدأ العمل في صيانة وإصلاح الأضرار في محطة حزيز لتوليد الكهرباء وستعود إلى حالتها السابقة.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة "أنصار الله"، بشأن القصف الجوي الذي يأتي بعد أيام من تبني الجماعة، هجوما على مطار بن غوريون في تل أبيب، بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين2".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله
" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.