https://sarabic.ae/20250817/اليمن-قصف-جوي-إسرائيلي-يستهدف-محطة-لتوليد-الكهرباء-جنوب-صنعاء-1103834668.html
اليمن.. قصف جوي إسرائيلي يستهدف محطة لتوليد الكهرباء جنوب صنعاء
اليمن.. قصف جوي إسرائيلي يستهدف محطة لتوليد الكهرباء جنوب صنعاء
سبوتنيك عربي
هز انفجاران عنيفان، اليوم الأحد، مدينة صنعاء (وسط اليمن) التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر قصف إسرائيلي جوي. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T03:10+0000
2025-08-17T03:10+0000
انفجار في اليمن
الحرب على اليمن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:621:2047:1772_1920x0_80_0_0_e35b175fffc4f15e985566f91b380ebe.jpg
القاهرة –سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات إسرائيلية شنت غارتين جويتين على محطة كهرباء حزيز لتوليد الكهرباء جنوب العاصمة صنعاء.وأضاف أن القصف الجوي أدى إلى اندلاع حريق هائل في محطة التوليد الرئيسية.ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة "أنصار الله" بشأن القصف الجوي الذي يأتي بعد أيام من تبني الجماعة، هجوما على مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ فرط صوتي "فلسطين2".سبقه، هجوم للجماعة، يوم الثلاثاء الماضي، على 4 أهداف وصفتها بـ "الحيوية" في مناطق حيفا والنقب وإيلات وبئر السبع في إسرائيل بـ 6 طائرات مُسيرة.
https://sarabic.ae/20250814/الجيش-الإسرائيلي-يرصد-إطلاق-صاروخ-من-اليمن-ويعلن-اعتراضه-1103704664.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:429:2047:1964_1920x0_80_0_0_384b8e46a8e0a4c967b53e09fc53bb87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
انفجار في اليمن, الحرب على اليمن, العالم العربي
انفجار في اليمن, الحرب على اليمن, العالم العربي

اليمن.. قصف جوي إسرائيلي يستهدف محطة لتوليد الكهرباء جنوب صنعاء

03:10 GMT 17.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanتصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
حصري
هز انفجاران عنيفان، اليوم الأحد، مدينة صنعاء (وسط اليمن) التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر قصف إسرائيلي جوي.
القاهرة –سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات إسرائيلية شنت غارتين جويتين على محطة كهرباء حزيز لتوليد الكهرباء جنوب العاصمة صنعاء.
وأضاف أن القصف الجوي أدى إلى اندلاع حريق هائل في محطة التوليد الرئيسية.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة "أنصار الله" بشأن القصف الجوي الذي يأتي بعد أيام من تبني الجماعة، هجوما على مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ فرط صوتي "فلسطين2".
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من اليمن ويعلن اعتراضه
14 أغسطس, 02:12 GMT
سبقه، هجوم للجماعة، يوم الثلاثاء الماضي، على 4 أهداف وصفتها بـ "الحيوية" في مناطق حيفا والنقب وإيلات وبئر السبع في إسرائيل بـ 6 طائرات مُسيرة.
