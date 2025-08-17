https://sarabic.ae/20250817/اليمن-قصف-جوي-إسرائيلي-يستهدف-محطة-لتوليد-الكهرباء-جنوب-صنعاء-1103834668.html
اليمن.. قصف جوي إسرائيلي يستهدف محطة لتوليد الكهرباء جنوب صنعاء
هز انفجاران عنيفان، اليوم الأحد، مدينة صنعاء (وسط اليمن) التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر قصف إسرائيلي جوي. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T03:10+0000
2025-08-17T03:10+0000
2025-08-17T03:10+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:621:2047:1772_1920x0_80_0_0_e35b175fffc4f15e985566f91b380ebe.jpg
القاهرة –سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات إسرائيلية شنت غارتين جويتين على محطة كهرباء حزيز لتوليد الكهرباء جنوب العاصمة صنعاء.وأضاف أن القصف الجوي أدى إلى اندلاع حريق هائل في محطة التوليد الرئيسية.ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة "أنصار الله" بشأن القصف الجوي الذي يأتي بعد أيام من تبني الجماعة، هجوما على مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ فرط صوتي "فلسطين2".سبقه، هجوم للجماعة، يوم الثلاثاء الماضي، على 4 أهداف وصفتها بـ "الحيوية" في مناطق حيفا والنقب وإيلات وبئر السبع في إسرائيل بـ 6 طائرات مُسيرة.
https://sarabic.ae/20250814/الجيش-الإسرائيلي-يرصد-إطلاق-صاروخ-من-اليمن-ويعلن-اعتراضه-1103704664.html
